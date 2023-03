Paulinenpflege Winnenden 1822: Wer kümmert sich um die "verwahrlosten" Kinder?

Die Paulinenpflege mit Hauptsitz in Winnenden feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Ausführliche historische Infos aus der Gründungszeit im 19. Jahrhundert hat Autor Dietrich Hub zusammengestellt.

Verwahrloste Kinder retten wollte der Winnender Pfarrer Friedrich Jakob Heim, um sie tüchtig zu machen für ihr zeitliches und ewiges Heil. Deshalb rief er im Herbst 1822 den „Privatverein zur Erziehung verwahrloster Kinder“ ins Leben. Mitglieder dieses Vereins wurden Winnender Bürger. Anfangs dachte Pfarrer Heim, dass die nötigen Finanzmittel für dieses Unternehmen allein von den Vereinsmitgliedern aufgebracht werden könne. Die Kinder, die der Verein in seine Obhut nahm, wurden in „ehrbaren“ Familien aufgenommen und sollten dort versorgt und erzogen werden wie eigene Kinder.

Diese Familien waren aber sehr schnell überfordert mit den fremden Kindern, die an keinerlei Ordnung gewöhnt waren. So beschloss man, die „Zöglinge“ unter Leitung eines Hausvaters und seiner Frau im bisherigen Winnender Armenhaus unterzubringen.

Der Pfarrer ließ das Armenhaus zum Kinderheim umbauen

Pfarrer Heim ließ das Winnender Armenhaus umbauen, um es als Kinderheim nutzen zu können. Im August 1823 zog der Hausvater und Lehrer Gottlieb Schmidt mit elf Kindern ins ehemalige Armenhaus ein. Seitdem wurde das Haus (welches bis 1985 an der Ecke Ringstraße/Paulinenstraße bestand) Rettungshaus genannt. Für die Kinder gab es einen eigenen Schulunterricht. Bald kamen gehörlose Kinder dazu. Für diese gehörlosen Kinder wurde ein eigener Unterricht erteilt.

Die Paulinenpflege wurde Teil der „Rettungshausbewegung“: Christlich gesinnte Menschen schlossen sich zusammen, um verwahrlosten Kindern den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen. Die Paulinenpflege Winnenden war im Königreich Württemberg die zweite Einrichtung dieser Art, nach der 1820 gegründeten Paulinenpflege Stuttgart. Zwischen 1820 und 1843 wurden in Württemberg insgesamt 22 Rettungshäuser gegründet. Schon bald wurde die Zentralleitung des württembergischen Wohltätigkeitsvereins auf dieses Unternehmen in Winnenden aufmerksam und unterstützte dieses Anliegen auch finanziell. Bereits 1823 stimmte die württembergische Königin der Anfrage von Pfarrer Friedrich Jakob Heim zu, dass der bisherige Privatverein den Namen der württembergischen Königin tragen dürfe.

Schon früh wurde an die Berufsausbildung gedacht

Im Rettungshaus wurden mehr Kinder aufgenommen und weitere Mitarbeiter beschäftigt. Auch an Berufsausbildungen wurde schon früh gedacht: Einer der „Aufseher“ (heute würde man wohl Gruppenleiter sagen) musste Schuhmacher sein, der andere Schneider. Einerseits sollten diese Handwerker Sachen für den Bedarf der Kinder produzieren. Andererseits sollten die Jungs im Rettungshaus Aufgaben in deren Werkstätten übernehmen, um sie so an eine Berufsausbildung heranzuführen.

Bereits im 19. Jahrhundert wuchs die Paulinenpflege stetig. Aus dem Garten hinter dem Rettungshaus wurde eine eigene Landwirtschaft. Es wurden die Häuser „Kleines Asyl“ (heute Ringstraße 108) und die Taubstummenanstalt (heute Paulinenstraße 18) erbaut. Viel Kritik rief der Bau des markanten Gebäudes Ringstraße 106 hervor, denn: Dieses „luxuriöse“ Gebäude wurde von Anfang an mit elektrischem Licht und mit zwei Badezimmern errichtet.