Pendler moniert fehlenden S-Bahn-Wagen am Mittwoch (8.6.) im Berufsverkehr

Für einen Pendler aus Winnenden fing der Mittwochmorgen suboptimal an. Zwar hatte seine S-Bahn nur eine Minute Verspätung, dafür war sie trotz Ferienzeit um 6.21 Uhr „rappelvoll“, wie der Mann aus Bürg unserer Redaktion in einer E-Mail schreibt. „Toll!“, denkt und schreibt der Bahnpendler, was natürlich ironisch gemeint ist, denn er erkennt sofort den Grund für die drangvolle Enge: „Die S-Bahn kam nur mit zwei Wagen, anstatt der üblichen drei.“ Um gleich seine Frage hinterherzuschieben: „Wie kann das sein? Aufgrund der Bauarbeiten in Vaihingen fällt derzeit jede zweite S-Bahn aus. Es sollte doch ausreichen Wagenmaterial zur Verfügung stehen.“

Das ist wohl wahr und leicht auszurechnen, denkt der Laie, der nicht so oft Bahn fährt wie unser Informant. Seit wenigen Tagen, seit 4. Juni, und noch mindestens bis 19. Juni verkehren die S-Bahnlinien 1, 2 (Remsschiene) und auch die 3 (Murrschiene) nur im 30-Minuten-Takt.

Erfreulicher Grund: Gleiserneuerungen in Vaihingen und Rohr

„Lediglich zwischen Schwabstraße und Plochingen wird von Montag bis Samstag ein 15-Minuten-Takt angeboten“, informiert der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) über die Folge von Bauarbeiten an Gleisen und Weichen in Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Rohr. Wir merken also, dieser Ausfall, beziehungsweise die Reduzierung des 15-Minuten-Takts, ist eigentlich ein Grund zur Freude, denn Gleise und Weichen werden erneuert. Insgesamt dauert das bis in die Sommerferien hinein, konkret bis 8. August. Es bleibt also spannend.

Ein Bahnsprecher liefert nun auf Nachfrage unserer Redaktion folgende Erklärung für die wenigen Wagen am Mittwochmorgen: „Aufgrund der teils heftigen Unwetter und Regenfälle kam es am Morgen des 8. Juni zu mehreren Betriebsstörungen im Netz der S-Bahn Stuttgart. Durch den Adhoc-Einsatz der Fahrzeugreserve wurden die Auswirkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich gehalten. In wenigen Fällen, wie in dem, den Ihr Leser schildert, ließ es sich nicht vermeiden, dass Züge mit verringerter Kapazität verkehrten.“

Gerenne am Hauptbahnhof (tief) wegen falscher Wagenanzeige

Doch warum beendet unser Mann aus Bürg seine E-Mail denn mit der Grußformel „Ein frustrierter Pendler“? Volle Züge waren vor der Pandemie doch völlig normal und sind sie mit dem 9-Euro-Ticket nun auch wieder? Und, wie der Winnender lobend erwähnt: „Immerhin war die Anzeige, dass nur zwei Wagen kommen, in Winnenden korrekt.“ Doch nicht so in Stuttgart, wie der Mann beim Ausstieg bemerkt: Dort wurden drei Wagen angezeigt. Die Kunden, im Ein- und Aussteigen hervorragend trainiert, hatten sich dementsprechend gleichmäßig auf dem Bahnsteig verteilt. So läuft's ja auch schneller und die S-Bahn hat weniger Verspätung. Dumm nur, wenn der angekündigte Wagen nicht kommt. „Entsprechend groß war mal wieder das Gerenne. Offensichtlich weiß die Bahn nicht, was da für ein Zug ankommt. Wie lässt sich das erklären oder, noch besser, vermeiden?“, fragt der Mann.

Er war letztlich nicht der Leidtragende, sondern es waren die Stuttgarter Passagiere, die um 6.45 Uhr einen Spurt hinlegen und, unter der Maske schnaufend, zwischen die anderen drängen mussten. Doch dazu kann der Sprecher nichts sagen: „Die Gründe für die fehlerhafte Fahrgastinformation arbeiten wir derzeit intern auf. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir ausdrücklich um Entschuldigung.“