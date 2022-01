Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Winnenden verliert ihren geschäftsführenden Pfarrer: Nach 15 Jahren zieht es Reimar Krauß an den Bodensee. Der 61-Jährige ist im Kirchenbezirk Ravensburg zum Co-Dekan gewählt worden und wird geschäftsführender Pfarrer in Friedrichshafen. „Ich habe mir überlegt, ob ich die letzten fünf Amtsjahre in Winnenden verbringe, was mir auch sehr gefallen hätte“, sagt Pfarrer Krauß im Gespräch mit unserer Redaktion, „ich habe dann aber doch noch einmal eine neue