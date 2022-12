Pfleiderer Küchenhaus in Winnenden: Der besondere Geist eines Familienbetriebes

Es war nicht sein ursprünglicher Plan, das elterliche Unternehmen fortzuführen. Zunächst schien der Weg von Markus Pfleiderer vorgezeichnet - und der führte weg von Winnenden-Hertmannsweiler. Er nutzte nach zwei Jahren als Schreiner bei seinen Eltern seine vielversprechenden Karrierechancen in einem großen Küchenhaus. Um etwas anderes zu sehen. Dabei wurde ihm klar, dass sein Platz im Küchenhaus seiner Eltern Erich und Angelika Pfleiderer ist.

Freier Mitarbeiter in namhaftem Möbelhaus

Nach seiner Ausbildung zum Schreiner hat Markus Pfleiderer die Möbelfachschule in Köln besucht - eine renommierte Talentschmiede für den fundierten Verkauf und die Profiberatung im Küchen- und Einrichtungssektor.

Nach diesem großen Satz in Richtung Großunternehmen fasste er als freier Mitarbeiter schnell Fuß in einem namhaften Möbelhaus mit mehreren Standorten in Süddeutschland. Nach einigen Jahren stand die Frage im Raum, ob er das auf Dauer machen möchte.

„In einem großen Betrieb gibt es manche Strukturen und Regeln, hinter denen ich nicht immer zu 100 Prozent stehen konnte. Das Familienunternehmen hingegen kann ich zu 100 Prozent vertreten“, sagt er. Auch wenn - und das sei die Crux - im kleinen Betrieb vermutlich genau diese Strukturen fehlen. „Das kann dazu führen, dass Aufgaben nicht optimal verteilt sind oder sich zu viele um ein Thema kümmern.“

Doch den speziellen „Spirit“, Teil einer Tradition zu sein, die mit viel Arbeit und Fleiß aufgebaut wurde, erlebe er nur im Familienbetrieb. „Das treibt mich täglich aufs Neue an. Vielmals war es genau der Spirit, der mir in der anderen Firma gefehlt hat.“

Dort sei nicht immer ausreichend Zeit geblieben für ausführliche Gespräche, um sich so gründlich um den Kunden zu bemühen, wie er es wollte und an der Möbelfachschule auch gelernt hat. „Die Auftragsmenge, die ich abgewickelt habe, ist zu einer Art Hamsterrad geworden, weil der Abschluss im Vordergrund stand.“

Er machte einen „Cut“, stieg 2009 auf das Angebot seines Vaters ein, das Team am Stammsitz zu ergänzen. Markus fand schnell Gehör und durfte seine Ansichten bei Entscheidungen einbringen. Er bekam die Planung der neuen Ausstellung übertragen, ebenso sind einige Marketingthemen auf ihn übergegangen. Später kamen Personal, Finanzen und Firmenerweiterung hinzu.

Wichtig: Die Arbeit im Team

„Durch die guten Voraussetzungen, die mein Vater und Großvater geschaffen haben, waren für mich in der Kreativität und Umsetzung toller Projekte keine Grenzen mehr gesetzt.“ Ihm mache es Freude, die Grundsteine und Wurzeln der Vorgänger zu nutzen, um weiterhin gutes und solides Handwerk abzuliefern. Auch die Firma mitzugestalten und weiterzuentwickeln, Prozesse zu optimieren oder neue Wege zu gehen, die vorher nicht da waren, seien eine Herausforderung, die er gerne annimmt.

Arbeit und Erfolg hängen für ihn immer zusammen mit dem direkten Austausch mit dem Team. „In einer großen Firma sieht der eine den anderen oft nicht oder selten, oder man sitzt sogar an ganz anderen Orten. Im Familienunternehmen ist alles unter einem Dach.“ Weil sich alle jeden Tag begegnen, blieben der Austausch über Verbesserungen wie auch das persönliche Gespräch im Fluss. Die Wertschätzung für die Belegschaft findet zudem Ausdruck in Feiern für langjährige Betriebszugehörigkeit sowie in finanzieller Hinsicht mit Sonderzahlungen. Die wurden schon zu Zeiten des Firmengründers Helmut Pfleiderer, dem Vater des heutigen Seniorchefs Erich Pfleiderer, eingeführt.

Nachfolge frühzeitig begonnen

Erich und seine Frau Angelika haben die Nachfolgeregelung 2015 eingeleitet. Sie werden sich schrittweise zurückziehen und in einigen Jahren ihr Lebenswerk vollumfänglich an die nächste Generation weitergegeben haben.

Neben Sohn Markus ist auch dessen 16 Jahre jüngere Schwester Sofie fest verankert im Team. Die Einzelhandelskauffrau hat sich wie ihr Bruder an der Möbelfachschule in Köln professionalisiert und ist im Küchenverkauf tätig.

Aktuell teilen also vier Charaktere die Arbeit untereinander auf, vier Köpfe mit teils konträren Ansichten - geht das gut? Für Markus Pfleiderer ist es genau diese „Viererkonstellation“, die das Familienunternehmen so besonders macht. „Wir können stets aus mehreren Perspektiven auf anstehende Themen blicken“, sagt er.

Auch Mitarbeiter spüren Flexibilität

Manche Prozesse zeigen im Alltag ihre Tücken, doch könnten sie als Familie ganz anders kommunizieren und Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. „Wir haben eine gute Basis gefunden, miteinander im Sinne der Firma zusammenzustehen und uns zu unterhalten. Das macht einen guten Familienbetrieb aus, wie in einer Ehe oder Partnerschaft.“

Gerade wenn Entscheidungen schnell auf den Weg gebracht werden müssen oder wenn es gilt, Arbeit und Familie zu kombinieren, seien Familienunternehmen besonders wendig und schnell.

Die Flexibilität spüren auch die Mitarbeiter. „Für niemanden ist es einfach, alles unter einen Hut zu bekommen, wir können hier viel möglich machen, wenn wichtige Themen in deren Familie anstehen.“

„Die Selbstständigkeit geht nicht weg“

Auch sein eigenes Familienleben profitiere davon. Markus hat mit seiner Frau und den beiden Kindern im Zuge der Firmenerweiterung mit dem Bau der Lagerfläche seinen privaten Wohnstock obendrauf gebaut. Gemeinsames Mittagessen und der Papa, der die Tochter regelmäßig von der Schule abholt, seien Vorteile der räumlichen Nähe. Den Nachteil verschweigt er nicht: „Die Selbstständigkeit geht nicht weg.“ So habe er erst lernen müssen, das Home-Office nach dem Abendessen ruhen zu lassen und auch der Versuchung zu widerstehen, nach dem Abendessen noch „gschwind“ eine Stunde rüber ins Büro zu gehen.

Nicht nur beim „Grenzenziehen“ zwischen Job und Privatbereich konnte er sich von Altersmilde und Gelassenheit der Eltern schon manche Scheibe abschneiden. Die seien stets offen für Neues, verständnisvoll und bestimmend zugleich, modern, aber auch an Traditionen orientiert.

Und was sagt Seniorchef Erich Pfleiderer? „Dass das Lebenswerk, begonnen von meinem Vater, fortgesetzt wird, dafür bin ich sehr dankbar. Wenn das gemeinsame Ziel definiert ist und jeder den anderen respektiert, mal zurücksteckt oder auch etwas fordert, kann man gemeinsam erfolgreich bleiben und zusammen bestehen und eines Tages mit ruhigem Gewissen loslassen.“

Dieser Artikel ist zuerst am Donnerstag, 15. Dezember, in unserer Beilage "So stark ist der Rems-Murr-Kreis - die nächste Generation" erschienen.