„Die Hochwassergefahren müssen überprüft werden“, knüpfen die Gemeinde Leutenbach und die Stadt Winnenden in einer gemeinsamen Pressemitteilung an Wünsche ihrer Gemeinderäte und unseren Artikel vom 22. Juli („Wenn der extreme Regen fällt ...“) an. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und Bürgermeister Jürgen Kiesl haben sich kurzfristig verständigt, das Thema bald wieder auf die gemeinsame Agenda zu nehmen. Zu Gesprächen über die Planungsgemeinschaft Buchenbach laden sie auch die Gemeinde