Polizeichef Andreas Lindauer: Das ZfP in Winnenden sorgt für zwei Einsätze am Tag

Als bisher stumme Zuhörer haben bei den jüngsten Informationsveranstaltungen zum Maßregelvollzug auf dem Gelände des ZfP auch der Winnender Revierleiter Andreas Lindauer und Polizeipräsident Rainer Möller teilgenommen. In einem separaten Gespräch hat unsere Redaktion Andreas Lindauer um seine Meinung dazu gebeten. Der Anlass für dieses Gespräch war allerdings ein anderer: der jüngste Gewaltfall bei der Aufnahme eines Patienten ins ZfP.

Der 38-Jährige wurde von den Polizisten dort am 10. September friedlich abgeliefert. Kurze Zeit später mussten sie mit Schutzschilden zurückkehren, denn der Mann verletzte drei Mitarbeiter körperlich, einen psychisch, und auch sich selbst, weil er von Jetzt auf Nachher total ausgerastet war. Im Gespräch mit der ärztlichen Direktorin Marianne Klein ordnete sie ein, dass solch schwere Gewaltfälle ein- bis zweimal im Jahr vorkommen, wohingegen das ZfP mit durchschnittlich zwei Einsätzen am Tag das Polizeirevier überdurchschnittlich fordert.

Würde der Maßregelvollzug mit 72 Therapieplätzen für suchtkranke Straftäter etwas für die Arbeit der Winnender Polizei verändern?

Andreas Lindauer verneint. „Der Maßregelvollzug ist keine zusätzliche Aufgabe für die Polizei vor Ort, weil die Leute eingesperrt sind und bewacht werden. Nur bei einem Ausbruch würden wir eingeschaltet.“

Ist die Lage der bisher fünf psychiatrischen Kliniken im Herzen der Stadt nicht grundsätzlich problematisch – und jetzt soll auch noch eine Art Gefängnis dazukommen?

„Ich denke, die Lage des ZfP ist ideal für die Wiedereingliederung in kleinen Schritten“, sagt Andreas Lindauer. Auch bisher schon gibt es geschlossene Abteilungen, vor allem aber, weil sich deren Patienten selbst gefährden würden, in seltenen Fällen andere. Fremdgefährdung passiere meist im Wahn des Patienten und auch meistens im Klinikum, betroffen ist dann das Personal oder der Zimmernachbar, vielleicht auch ein Polizist bei der Übergabe.

„Das Krankenhaus versucht die Menschen dann nach und nach, auf das normale Leben vorzubereiten und prüft durch Lockerungen, Unterbringung in offenen Abteilungen und Ausgang in die Stadt, ob das Vertrauen gerechtfertigt ist oder ob die Sucht oder Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, stärker ist als die Therapie.“ Für (normale) Gefängnisse mitten in der Stadt, die keine gravierenden Probleme darstellen, nennt Andreas Lindauer das Beispiel Freiburg.

In der Auswertung der Einsatzzahlen, die Lindauer wegen der Zeitungsanfrage vorgenommen hat, zeichnet sich eine Zunahme der Gewalttaten am ZfP ab. Wie geht die Polizei damit um?

„Im Vergleich zu alkoholisierten Personen ist es wesentlich schwieriger, mit Menschen zu kämpfen, die aufgrund ihrer Erkrankung aggressiv werden. Sie sind zum Teil unberechenbar und entwickeln enorme Kräfte“, sagt Andreas Lindauer. Daher werden neue Kollegen, die aufgrund der hohen Fluktuation zweimal im Jahr nach Winnenden kommen, vor Ort intensiver geschult, denn an der Hochschule der Polizei sei das Thema nur eines von vielen.

„Außer der Schutzweste nehmen wir auch das Schutzschild zu Einsätzen ans ZfP mit. Es hält Gegenstände wie Flaschen, Stühle oder Messer ab, die von den Patienten geworfen werden könnten. Und ein Polizist kann damit einen Aggressor separieren oder so von einer Tür wegdrängen, so dass andere den Raum, in dem er vielleicht schon isoliert ist, betreten und ihn dann fixieren können.“

Woraus zieht Andreas Lindauer seine Lehren?

Der Revierleiter hatte als junger Beamter in Backnang ein eindrückliches Erlebnis. „Wir hatten eine vermisste 20-Jährige so weit, dass sie im Streifenwagen saß, ansprechbar war, kooperativ. Ich wollte menschlich sein und hatte mich einlullen lassen, habe die zierliche Person nicht an den Händen gefesselt.“ Als er sie anschnallen wollte, was sie freiwillig nicht gemacht hatte, krallte sie sich derart in seinem Hemdkragen fest, dass es einen Kollegen brauchte, um ihre Hand loszumachen. „Hemd und Halskette waren komplett zerrissen.“ Seitdem hat er nie wieder jemanden ungefesselt im Streifenwagen mitfahren lassen.

Vor sechs Jahren wurde ein Kollege des Winnender Reviers bei einem Einsatz im ZfP „ernsthaft verletzt“, wie Lindauer weiter berichtet. „Er war lange dienstunfähig und in Reha, inzwischen ist er pensioniert.“ Der Grund war, dass ein bereits in einem Innenhof isolierter Patient einen Gartenstuhl auf den Polizisten schmiss, aber direkt hinterhersprang. „Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und der Kollege knallte mit dem Kopf auf den Boden.“ In ihren Einsatztrainings üben die Beamten daher auch, jemanden „schnell und schonend zu fixieren“, wie Lindauer sagt. Mit Kratzern oder Schürfwunden müssen sie rechnen, auch damit, angespuckt zu werden. „Die psychischen Belastungen sind schlimmer als die physischen.“

Was könnte der Winnender Polizei konkret noch helfen?

Was grundsätzlich ein Problem des Landes Baden-Württemberg ist, dass zu wenig Polizisten eingestellt wurden und ausgebildet werden, führt in Winnenden dazu, dass nur 85 der Stellen besetzt sind. Dazu kommt aber, dass die Polizeireform 2014 das Winnender Revier auf eine Sollgröße geschrumpft hat, die den Aufgaben nicht angemessen sei.

„Das Revier Waiblingen ist fast doppelt so groß wie Winnenden. Wir haben gerade wegen der Gewaltfälle ein Interesse daran, jede Schicht mit zwei Streifen und einer Person auf der Wache zu besetzen.“ Lindauer hätte gerne mehr Kollegen oder wenigstens mehr Personal, das administrative Aufgaben übernimmt. „Dafür braucht es keine Polizisten, aber eine gute Bezahlung.“

Positiv ist, dass Verstärkung jederzeit in Waiblingen und Backnang angefordert werden kann. „Natürlich haben die auch selbst ihre Einsätze. Aber wenn Alarm ist, dann brechen auch wir eine Unfallaufnahme ab und eilen zu Hilfe.“

Hilfreich sei auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Dr. Marianne Klein und dem Pflegedirektor Klaus Kaiser. Jährlich tauscht sich Lindauer mit ihnen aus und wenn es im Einzelfall mal Beschwerden gibt, werden die sofort nachbesprochen. Die Wiederaufnahme der gemeinsamen Workshops soll im November erfolgen, wegen Corona wurden sie ausgesetzt.