Polizeistatistik für 2021: Drogendelikte in Winnenden nehmen zu

Die Pandemie hat auch etwas Erfreuliches. Zumindest, wenn man auf die Kriminalitätsstatistik der Polizei für das Jahr 2021 blickt. „Das Präsidium in Aalen hat positive Zahlen vermeldet. Das können wir auch für Winnenden tun“, sagt Revierleiter Andreas Lindauer.

1473 Straftaten hat die Polizei 2021 in Winnenden erfasst. „Dabei muss man bedenken, dass Winnenden eine Gesundheitsstadt ist. Bei 224 dieser Taten ist der Tatort entweder das Zentrum für Psychiatrie (ZfP), das Klinikum oder Einrichtungen der Paulinenpflege“, erklärt Lindauer.

Im Vergleich der tatsächlichen Straftaten steht Winnenden auf dem fünften Rang

Im Vergleich der Großen Kreisstädte, die Delikte jeweils hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, steht Winnenden mit 5199 Fällen vor Fellbach (5052), Backnang (4409), Waiblingen (4355), Schorndorf (4180) und Weinstadt (3585) auf Platz 1. „Für Winnenden ist das trotz allem der niedrigste Wert seit 2012“, berichtet der Revierleiter. Beim Blick auf die tatsächlichen Straftaten, ohne Hochrechnung der Einwohnerzahlen, steht Winnenden auf dem fünften Rang der genannten Städte (siehe Grafik). „Man kann sagen, dass wir dort stehen, wo wir auch hingehören“, meint Andreas Lindauer.

Die Aufklärungsquote der Polizei beträgt 65,3 Prozent

65,3 Prozent der Taten konnte 2021 aufgeklärt werden. „Damit stehen wir leicht über dem Durchschnitt im Präsidium von 63 Prozent“, freut er sich. 2020 betrug die Aufklärungsquote 66, 2019 knapp 60 Prozent.

Etwa die Hälfte der Taten hat sich im vergangenen Jahr in der Öffentlichkeit zugetragen. Körperverletzungsdelikte und Sachbeschädigungen sind zurückgegangen, was wohl auch mit der Pandemie zu tun hat. „Durch Lockdown und Co. waren die Menschen weniger unterwegs. Veranstaltungen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, sind ausgefallen“, erklärt der Polizist.

Während es 2020 noch drei versuchte Tötungen in Winnenden gegeben hat, war es 2021 nur ein Fall. „Am 30. Dezember hat ein Patient im ZfP eine Oberärztin attackiert. Die Ärztin wurde schwer verletzt in die Klinik eingeliefert.“

Ermittlungsgruppe in Waiblingen befasst sich mit Fällen von Kinderpornografie

Angestiegen sind hingegen die registrierten Drogendelikte. „Wir haben 209 Fälle im System. Im Vorjahr waren es noch 197“, berichtet Lindauer. Im Jahr 2017 waren es noch 99, 2019 hingegen 231 Fälle. „In Winnenden sehen wir einen leichten Anstieg, landesweit sind die Zahlen hingegen zurückgegangen.“ Drogenbesitz oder der Handel wird meist nur festgestellt, wenn die Polizei selbst aktiv wird. „Wir holen diese Delikte gewissermaßen aus dem Dunkelfeld, etwa durch Kontrollen“, erzählt der Revierleiter. Teilweise bekommen die Beamten auch Hinweise, etwa wenn Drogen in einem Gebüsch gefunden werden. „Dann erstatten wir Anzeige gegen unbekannt und vernichten die gefundenen Substanzen.“

Anfang Mai ist es in diesem Jahr zu Hausdurchsuchungen in Winnenden und Schwaikheim gekommen. „Drei Personen sitzen in Untersuchungshaft. Die Personen sollen im dreistelligen Kilobereich mit Marihuana gehandelt haben“, erzählt Lindauer. Bei den Durchsuchungen ist unter anderem auch 270 Gramm Kokain sichergestellt worden.

Zugenommen haben im gesamten Präsidium zudem die Fälle von Kinderpornografie. „In Winnenden haben wir im vergangenen Jahr acht Fälle verzeichnet“, bilanziert Lindauer. Die Internetprovider seien angehalten, Verdachtsfälle an die Polizei zu melden. Da es inzwischen deutlich mehr Fälle gibt, hat das Revier in Waiblingen eigens eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

25 Angriffe auf Polizeibeamte

Die Polizeibeamten selbst sehen sich mehr Angriffen ausgesetzt. „2020 waren es noch 19 Fälle, 2021 dann bereits 25. Das ist ein Anstieg von 21 Prozent“, ärgert sich Lindauer. Immerhin seien seine Kollegen etwas weniger belastet gewesen, dadurch das etwa Zusatzaufgaben wie die Begleitung von Fußballspielen oder von Festen weggefallen sind. „Das hat uns mehr Freiräume geboten“, schildert der Polizist.

Gleichzeitig aber waren die Beamten auf anderen Gebieten aktiv, so sind etwa die sogenannten „Spaziergänger“, die seit Ende des vergangenen Jahres gegen Corona-Maßnahmen und Impfungen demonstrieren, hinzugekommen. „Auch in dieser Woche haben noch über 100 Personen teilgenommen. Unser Konzept funktioniert, bisher ist es zu keinerlei Problemen gekommen“, sagt Lindauer.

Einbruchserie: Kriminalpolizei wertet momentan Daten aus

Schon für das laufende Jahr kann die Entwicklung der Straftaten ganz anders aussehen. „Im ersten Quartal können wir bereits einen Anstieg der Straftaten feststellen“, sagt Lindauer.

Erkennbar ist dies unter anderem beim Thema Einbrüche. 2021 ist es im gesamten Jahr nur zu vier Fällen gekommen. Diese Zahl ist bereits in diesem Jahr durch eine Einbruchserie überschritten (wir haben berichtet). „Wir hatten in einer Woche alleine schon drei Fälle“, berichtet Andreas Lindauer. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. „Es gibt Ansätze. Bei solchen Ermittlungen stellen wir ein riesiges Datenvolumen sicher. Bis das abgearbeitet ist, vergeht Zeit“, erklärt er. Erfreulich für alle Radfahrer: Der Diebstahl von Zweirädern ist von 76 Fällen im Jahr 2020 auf 37 gesunken. Auch hier macht Lindauer als Hauptursache die Pandemie aus. „Die Leute waren weniger unterwegs. In der Garage oder im Keller ist das Fahrrad sicherer als am Bahnhof.“