Das kleine Haus Palmerstraße 29 ist im Rohbau fertig. Am Freitag feierten die Bauherren und Bauarbeiter Richtfest, und die Freude und der Zuspruch zum Fest waren so groß, als wäre dort ein 20-Familien-Haus errichtet worden; denn dieses Haus in seiner jetzigen Form wird dringend benötigt als Wohnraum für sozial Benachteiligte, als Zufahrt für die Tiefgarage des gerade entstehenden Mehrgenerationenhauses „Mittendrin“ und zur Lösung von Verkehrsproblemen in der Palmerstraße.

