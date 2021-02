Soll es Lockerungen des Lockdowns nur für Corona-Geimpfte geben? Sollen per Impfstoff Geschützte bald wieder die neusten Filme aus Hollywood im Kino sehen, Konzerten lauschen und im Fußballstadion mit ihrer Mannschaft fiebern, während sich diejenigen, die noch nicht geimpft sind, an strenge Regeln halten müssen? In so mancher Familien soll darüber in den vergangenen Tagen am Esstisch heiß diskutiert worden sein. Der Deutsche Ethikrat hat sich am Donnerstag gegen Lockerungen für Geimpfte