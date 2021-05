Familien vom Hungerberg bekommen, was sie sich in Kundgebungen und auf Unterschriftenlisten gewünscht haben: Der Hartplatz bei der Schule bleibt frei von Containern. Das hat der Gemeinderat mit Mehrheit am Dienstag beschlossen, und damit eine unangenehme und ungeliebte Entwicklung auf der Spielfläche gestoppt aber ein anderes Problem noch nicht gelöst: In den verhinderten Containern hätten Schulkinder betreut werden sollen, die bereits für die Betreuung angemeldet sind. Mindestens ein Jahr