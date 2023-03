Prozess in Waiblingen: 22-Jähriger aus Remshalden würgt junge Frau in Winnenden

Mit einem barschen „Mit dir will ich nie wieder etwas zu tun haben!“ lässt der Angeklagte nach der Verhandlung die Geschädigte vor der Eingangstür des Amtsgerichts Waiblingen stehen. Auf die weinerliche Frage der jungen Frau nach dem Warum schiebt er noch ein „Du hast mich gerade eben 600 Euro gekostet“ hinterher, kehrte ihr den Rücken zu, stieg stracks die Treppe hinab und enteilte die Bahnhofstraße hinunter.

600 Euro, aufgesplittet in 60 Tagessätze à zehn Euro beträgt die Strafe, die Richterin Basoglu-Waselzada gegen den 22-jährigen jungen Mann aus Remshalden verhängt hat. Angeklagt war er wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Bedrohung. Tatort: Winnenden. Gegen den Strafbefehl, den er zunächst erhalten hatte und der über 50 Tagessätze zu 40 Euro lautete, hatte er Widerspruch eingelegt, so dass nun zur mündlichen Verhandlung kam.

Es ging dabei um einen Streit in der Winnender Wohnung eines Bekannten der Beiden im Oktober 2022. Man hatte sich dort mit weiteren Freunden getroffen, war den Aussagen der Verfahrensbeteiligten zu entnehmen, um gemeinsam als Gruppe das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen zu besuchen. Der Angeklagte hatte allerdings nicht gewünscht, dass die Geschädigte mitkommt. Darüber sei es zum Streit gekommen, so seine Darstellung der Ereignisse.

Der Täter erzählt seine eigene Version

Die junge Frau habe einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie bei diesem Ausflug unerwünscht sei. Als er sie aufforderte, die Wohnung zu verlassen, habe sie sich geweigert. Also habe er sich vor sie gestellt, seine Arme ausgebreitet und sie so aus der Wohnung gedrängt. Im Treppenhaus habe er sie dann am Zopf festgehalten und die zwei Stockwerke hinunter auf die Straße gezogen, allerdings so, dass er sie nicht verletzte und auch nicht weh tat. Er habe ihr sogar noch ihre Jacke geholt – und ihr gesagt, sie solle „sich verpissen“. Er selbst habe dann die Polizei alarmiert.

Zeuginnen: Gewürgt und mit Schlägen gedroht

In dem Protokoll, dass die Polizeibeamtin, die mit der Bearbeitung des Falls befasst war, über die Aussagen der Geschädigten und einer weiteren jungen Frau, die dabei war, angefertigt hat, liest sich das ganz anders. Der Angeklagte habe nicht einfach nur die Arme ausgebreitet, als er die Geschädigte aus der Wohnung ins Treppenhaus drängte, sondern sie mit beiden Händen um den Hals gefasst und gewürgt. Unten auf der Straße habe er ihr gedroht: „Wenn du weiter Terz machst, dann schlage ich richtig zu.“

Beide junge Frauen, die in Begleitung von Zeugenbeiständen zur Verhandlung erschienen, bestätigen im Verlauf einer überaus einfühlsamen und sensiblen Befragung durch die Richterin diese Darstellung. Die Geschädigte erklärt, sie wünsche nicht, dass der Angeklagte bestraft werde. Viel wichtiger sei ihr, dass er sich bei ihr entschuldigte. Als der 22-Jährige ihr den ursprünglichen Strafbefehl gezeigt habe, sei sie sogar zur Polizei gegangen und habe ihre Anzeige zurücknehmen wollen. Dort habe man ihr allerdings erklärt, dass dies nicht möglich sei. Im Augenblick sei das Verhältnis zwischen ihr und dem Angeklagten „ambivalent“. Am Abend des Streits seien sie dann doch noch miteinander auf dem Wasen gewesen. Sie hätten anschließend auch gemeinsam in der Winnender Wohnung des Bekannten übernachtet und miteinander geredet.

Richterin: Gewalt „im unteren Bereich“

Die Empfehlung der Richterin, seinen Widerspruch gegen den Strafbefehl lediglich auf die Höhe der als Strafe verhängten Tagessätze zu beschränken, damit diese seinen wirtschaftlichen Verhältnissen angepasst werden, lehnte der Angeklagte ab. Er wünsche ein Urteil, erklärte er. Mit seiner Weigerung, erklärte die Richterin, habe er allerdings auch den Bonus verspielt, der bei der Annahme eines Strafbefehls, die als Eingeständnis zu werten sei, angerechnet werde. Zugunsten des Angeklagten spreche allerdings, dass die sich von ihm angewandte Gewalt „im unteren Bereich“ bewegt habe. Die Aussagen der Zeuginnen und des Angeklagten selbst, so Basoglu-Waselzada, würden die Darstellung des Strafbefehls bestätigen und seien ausreichend Grundlage, den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung und Nötigung zu verurteilen.

Als verurteilter Täter hat er über die 600-Euro-Strafe hinaus auch noch die Kosten des Verfahrens zu tragen. Er hat nun eine Woche Zeit sich zu entscheiden, ob er das Urteil akzeptiert oder dagegen Rechtsmittel einlegt.