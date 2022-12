Prozess in Waiblingen: Fußballtrainer hat 12-Jährigen sexuell missbraucht

Ein Jugendfußballtrainer, der für namhafte Vereine in der Region tätig war, hat einen 12-Jährigen aus dem Raum Winnenden sexuell missbraucht. Am Amtsgericht Waiblingen wurde der 50-Jährige am Freitag (9.12.) zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Diese wird zur Bewährung ausgesetzt. Das Schöffengericht um Richter Martin Luippold sah es nach der glaubhaften Aussage des Opfers als erwiesen an, dass der Trainer den Jungen bei Einzelcoachings in dessen Kinderzimmer Anfang dieses Jahres sexuell berührt und ihn dazu gedrängt hat, sich auszuziehen. Bei einer Hausdurchsuchung hatte die Polizei zudem kinderpornografische Fotos auf dem Laptop des Mannes wiederherstellen können.

Der Trainer ist eine Vertrauensperson, seit Jahren kennt der Junge ihn

Das Weihnachtsgeschenk der Eltern sollte den jungen Kicker seinem Ziel, Fußballprofi zu werden, näher bringen: individuelles Mentaltraining mit einem erfahrenen Fußballtrainer und Mentalcoach. Es handelte sich dabei um eine Vertrauensperson, die das Talent schon seit Jahren als Mannschaftstrainer in einem renommierten Verein aus der Region Stuttgart begleitet hat.

Doch nach einiger Zeit stellte die Mutter einen gewissen Widerwillen bei ihrem Sohn fest, wenn sich der Trainer nach dem Termin mit einer Umarmung verabschiedete. Erst nach drei Monaten offenbarte sich der Junge ihr: Der Coach habe ihn wiederholt am nackten Oberkörper gestreichelt und geküsst, ihn gedrängt, auch seine Hose auszuziehen, und als er das ablehnte, geradezu darum gebettelt.

Die Eltern gingen mit ihrem Sohn zur Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt in Waiblingen. Sie wurden an Rechtsanwalt Jens Rabe vermittelt, der Erfahrung in solchen Fällen hat. Sie zeigten den Trainer an.

Jens Rabe hat zuletzt auch Opfer des hundertfachen, schweren Missbrauchs durch einen Handballtrainer aus dem Rems-Murr-Kreis vor dem Landgericht vertreten. An diese Dimension reicht der Fall bei weitem nicht heran, der jetzt am Amtsgericht Waiblingen verhandelt wurde. Und doch, die Folgen der Übergriffe sind gravierend.

Als die Mutter des Jungen im Zeugenstand davon berichtet (seine eigene Aussage fand zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt), beginnt die ansonsten gefasste Frau zu schluchzen: „Es geht ihm schlecht. Es ist brutal als Mutter, diese Veränderung zu sehen. Er war so ein lustiger, fröhlicher Junge. Das ist komplett weg.“ Der Notenschnitt des bis dato guten Schülers sei eingebrochen, eine Zeit lang habe er nicht mehr in seinem Kinderzimmer schlafen wollen. Immerhin fühle er sich in seinem neuen Fußballverein wohl. Doch wenn er auf dem Platz an die Tipps des früheren Trainers denke, die einst so wertvoll waren, dann sträube sich alles ihn ihm. Der Junge befinde sich in psychologischer Behandlung.

Als alles auffliegt, schreibt der Täter den Eltern einen Brief

Und der Täter? Schrieb den Eltern, als alles aufgeflogen war, einen Entschuldigungsbrief. Der Richter liest vor: Er habe dem Jungen nicht schaden wollen, sich in diesen verliebt, mit ihm über Dinge gesprochen, die sich nicht ziemten, sich überhaupt unprofessionell verhalten. „Das impliziert, dass es Übergriffe gab“, sagt der Richter. Doch zu einem echten Geständnis ringt sich der Angeklagte nicht durch. Zwar sagt er zu Beginn der Beweisaufnahme „Ich gestehe“ und begründet das damit, dass er dem Jungen die Aussage ersparen wolle, weist dann aber die konkreten Vorwürfe zurück. Jeder habe doch „seine eigene Wahrheit“.

Aufgrund einer schweren Krankheit habe er, ein heterosexueller Mann, jegliche sexuellen Empfindungen gegenüber Frauen verloren. Über seine Gefühle dem Jungen gegenüber sei er selbst überrascht gewesen. Generell stehe er nicht auf Kinder. Gegen dieses Selbstbild sprechen 14 (gelöschte) kinderpornografische Fotos, die die Polizei auf dem beschlagnahmten Laptop des Mannes wiederhergestellt hat. Einmal hat er sich offenbar sogar die Mühe gemacht, das Foto eines nackten Jungen in ein Nackt-Selfie von sich selbst hineinzumontieren.

Auf die nichtöffentlichen Plädoyers von Staatsanwältin, Nebenkläger und Verteidigerin folgt schließlich das öffentlich verkündete Urteil des Schöffengerichts: Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten wird der Fußballtrainer verurteilt, wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und des Besitzes von Kinderpornografie. Er trägt die Kosten des Verfahrens und muss 1000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen.

Dem Jungen glaubt das Schöffengericht um Richter Luippold „jedes Wort“

„Jedes Wort“ glaube das Gericht dem Jungen, sagte Luippold in seiner Urteilsbegründung. Der Trainer sei seiner Verantwortung nicht gerecht geworden und stehe bis heute nicht zu seinen Taten. Die Folgen für den Jungen hingegen „wiegen schwer“, so der Richter.

Warum also überhaupt Bewährung? Auch die Staatsanwältin hatte dafür plädiert. Nicht genau geklärt werden konnte zudem laut Luippold, wie häufig es zum Missbrauch gekommen sei. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft, sondern zum ersten Mal auffällig geworden. Die Intensität der Taten bewege sich am unteren Rand. Seine schwere Krankheit und der damit einhergegangene Verlust der Sexualität spielten womöglich eine (vom Richter nicht näher benannte) Rolle. „Pädophile Neigungen“ seien „nicht vertieft“ vorhanden. (Wobei Luippold dem Mann nichtsdestotrotz empfiehlt: „Es wäre nicht schlecht, wenn Sie sich psychologisch beraten lassen, ob es eine tiefergreifende Neigung gibt. Die Anhaltspunkte senden schon deutliche Signalzeichen.“)

Der Hauptgrund für die Entscheidung des Schöffengerichts dürfte aber sein, dass das Gericht einen neuen Prozess und damit eine weitere Belastung für den Jungen vermeiden will. Hätte das Gericht den Mann zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt, hätte dieser „zweifellos“ (Luippold) Einspruch eingelegt. Der Fall hätte dann am Landgericht Stuttgart neu aufgerollt werden müssen. Und dort hätte der Ersttäter, womöglich schließlich doch geständig, gute Aussichten auf eine Bewährungsstrafe gehabt.