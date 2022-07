Prozess um häusliche Gewalt in Winnenden: Mann sperrt Freundin nach Streit ein

Ein 26-jähriger Mann aus Winnenden hält seine 21-jährige Freundin in seinem Zimmer fest und wird gewalttätig. Nachdem sie die Beziehung einige Tage später beenden will, kommt es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Mutter der jungen Frau ruft aus Sorge die Polizei. Jetzt wurde dem Mann wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Sachbeschädigung am Amtsgericht Waiblingen der Prozess gemacht. Zur Trennung ist es nicht gekommen, im Gegenteil: Seine Freundin, mittlerweile schwanger von ihm, verteidigt den Winnender im Zeugenstand.

„So will ich nicht sterben“, sagt die Geschädigte

Der erste Vorfall ereignet sich am 28. Mai: Nach einem Streit zwischen den Partnern will die Frau die Wohnung verlassen, in der ihr Freund mit Vater und Geschwistern wohnt. Daraufhin packt dieser sie am Oberarm und lässt sie nicht gehen. Dann hält er ihr Mund und Nase zu. Etwa 30 Sekunden lang sei es der Frau nicht möglich gewesen, zu atmen, heißt es in der Anklage. Als ihr Freund sie wieder losgelassen hat, zieht sie in Erwägung, aus dem Fenster zu flüchten – da sich die Wohnung im Dachgeschoss befindet, ist ihr das zu gefährlich. „So will ich nicht sterben“, habe die Frau in einer Vernehmung wenige Tage nach der Tat gesagt, erinnert sich eine Polizistin vor Gericht.

Als der Schwager der Geschädigten nach mehreren Stunden, in denen die Frau das Zimmer nicht verlassen darf, hereinkommt, stellt er den 26-Jährigen zur Rede. Zwischen den Männern kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die junge Frau kann daraufhin das Haus verlassen. An ihrem Arm wird später ein Hämatom festgestellt, ansonsten hat sie keine körperlichen Verletzungen erlitten.

"Wir hatten zu dieser Zeit fast täglich Streit"

Vor Gericht erinnert sich die Geschädigte: „Wir hatten zu dieser Zeit fast täglich Streit. Eifersucht war da immer ein großes Thema.“ Nur wenige Tage nach dem ersten Vorfall eskaliert die Situation am 6. Juni erneut.

Die beiden treffen sich auf einem Feldweg zwischen Winnenden und Höfen. Die 21-Jährige will ihm „nur kurz etwas bringen“, wie sie ihrer Mutter mitgeteilt hat, bei der sie noch wohnt. Als die Mutter nach mehreren Stunden immer noch nichts von ihrer Tochter gehört hat, ruft sie die Polizei.

Währenddessen versucht die junge Frau, die Beziehung mit ihrem Partner zu beenden. Dieser akzeptiert das nicht und packt sie erneut am Arm. Als sie gehen möchte, nimmt er ihr das Handy weg – vermutlich, um sie davon abzuhalten, ihn zu verlassen. Er zieht sie außerdem an den Haaren, um sie am Gehen zu hindern. Als sie entkommen möchte, stößt sie mit dem Kopf gegen eine Bank. Das berichtet sie vor Gericht. In der Anklageschrift war noch davon die Rede gewesen, dass der Mann sie mit dem Kopf gegen die Bank geschlagen habe.

An der Wohnung des Mannes wartet schon die Polizei auf das Paar

Als es zu regnen beginnt, gehen die beiden zur nahe gelegenen Wohnung des Mannes. Dort wartet schon die von der Mutter alarmierte Polizei. Die junge Frau berichtet den Beamten, ihr Kopf und Ellbogen schmerzten, ansonsten gehe es ihr gut. Daran erinnern sich zwei Polizisten im Zeugenstand des Amtsgerichts. Erst nach ihrer Aufforderung habe der Mann seiner Freundin das bei dem Vorfall beschädigte Mobiltelefon zurückgegeben. Für den Schaden aufgekommen ist der Mann bis heute nicht. Sie habe sich selbst ein neues Handy kaufen müssen, sagt die 21-Jährige auf Nachfrage von Richterin Basoglu-Waselzada.

Der Beschuldigte ist bereits mehrfach vorbestraft

Der 26-Jährige ist griechischer Staatsbürger, hat einen Hauptschulabschluss und arbeitet an einer Tankstelle. Seit 2010 ist er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Schon neunmal stand er vor Gericht. Wegen Delikten wie wiederholtem Diebstahl, Körperverletzung, Beleidigung sowie dem illegalen Besitz von Betäubungsmitteln ist er schon mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Auf die Frage der Richterin, warum er nach dem Schulabschluss keinen Beruf erlernt habe, antwortete er: „Weil ich so häufig im Gefängnis war oder andere Probleme mit dem Gesetz hatte.“

Hinzu kamen nach eigener Aussage Alkohol- und Drogenprobleme. Auf Rauschmittel wie Ecstasy und Amphetamine habe er eine Zeit lang nicht verzichten können. Jetzt sei er seit etwa einem Jahr nicht mehr abhängig von Drogen und Alkohol.

Der Angeklagte erhält eine Bewährungsstrafe – und wird Vater

Vor Gericht zeigt er sich geständig. Die Staatsanwältin plädiert „mit großen Bauchschmerzen“ für eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird, eine Geldstrafe von 1500 Euro und ein Anti-Aggressions-Training, an dem der Angeklagte teilnehmen soll. Richterin Basoglu-Waselzada folgt ihren Anträgen. Lediglich die Geldsumme fällt wegen des geringen Verdiensts des Mannes um 500 Euro geringer aus.

Für das milde Urteil darf sich der Mann auch bei seiner Freundin bedanken

Ein äußerst mildes Urteil, für das sich der Mann auch bei seiner Freundin bedanken darf. Diese hat dem Mann schon zwei Wochen nach dem Übergriff im Juni vergeben. Bis heute sind sie ein Paar und erwarten sogar ein gemeinsames Kind. Im Zeugenstand hatte die 21-Jährige betont, sie wolle nicht, dass ihr Freund bestraft werde. Dieser habe sich schon von selbst gebessert. Seit über einem Jahr sei nichts Vergleichbares passiert.

In ihrer Urteilsbegründung betont Richterin Basoglu-Waselzada: Hätte die Geschädigte sich nicht für ihn eingesetzt, wäre der 26-Jährige nicht mit einer Bewährungsstrafe davongekommen.