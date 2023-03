Prozess um Partylärm in Winnenden: "Geburtstagskind" soll Tür eingetreten haben

Es ist eine Binsenweisheit, dass stets auch eine Portion Toleranz und Rücksichtnahme gefordert ist, um in einem Mehrfamilienhaus gemeinsam auskömmlich zusammenzuleben. Wo das nicht funktioniert, sind Unfrieden und Streit vorprogrammiert, im ungünstigsten Fall wird der Zwist irgendwann vor Gericht ausgetragen – zum Beispiel, wenn im Raum steht, dass eine Wohnungstür eingetreten wurde. Wie in dem Fall, in dem Richterin Basoglu-Waselzada jetzt im Waiblinger Amtsgericht Recht zu sprechen hatte.

Geburtstagsparty stört die Nachbarn

Der wegen Sachbeschädigung und Beleidigung Angeklagte hatte im Sommer des vergangenen Jahres in Winnenden seinen 48. Geburtstag gefeiert, zusammen mit Freunden. Zunächst, berichtete er vor Gericht, seien alle auf der Terrasse der Erdgeschosswohnung gewesen, irgendwann nach 22 Uhr dann hineingegangen. Vor allem mit der Bewohnerin der Wohnung darüber habe es schon öfter Streit gegeben, weil sie sich vom Lärm der Mitbewohner gestört gefühlt habe. Irgendwann vor zwei Uhr, so der Angeklagte, habe die Feiergesellschaft einen lauten Knall gehört. Er sei erschrocken und habe keine Ahnung gehabt, was geschehen war.

Daraufhin seien er und zwei Begleiter in den ersten Stock hinaufgegangen, um nach dem Rechten zu schauen. Sie hätten an der Wohnungstür geklingelt, es sei aber nicht geöffnet worden. Sie seien dann in die Wohnung zurückgekehrt, bis zwei Polizisten „Sturm läuteten“ und Einlass begehrten.

Die Bewohnerin der Wohnung im ersten Stock berichtete aus ihrer Perspektive, dass sie an diesem Tag aus dem Urlaub zurückgekommen war. Nachdem sie ihr Gepäck ausgeräumt hatte, sei sie gegen 23 Uhr zu Bett gegangen, habe aber wegen des Lärms, der aus dem Erdgeschoss heraufdrang, nicht einschlafen können.

Kommunikation per Türe-Knallen

Um auf sich und ihr Ruhebedürfnis aufmerksam zu machen, habe sie nach ungefähr einer Stunde den Rollladen in ihrem Schlafzimmer herauf- und wieder heruntergezogen. Da dies lediglich dazu geführt habe, dass unter ihr die Terrassentür „zugeknallt“ wurde, habe sie nach einer Weile ihre Balkontür auf und zugemacht, den Schlafzimmer-Rollladen hinaufgezogen und heruntergelassen sowie die Wohnungstür geöffnet und mit Schwung geschlossen. Daraufhin habe jemand von unten Steine an ihren Schlafzimmer-Rollladen geworfen. Sie habe sich dann aus Angst in ihrem Badezimmer eingeschlossen.

Dort hörte sie, wie der Angeklagte die Treppe heraufgerannt kam. Bereits im Treppenhaus habe er gebrüllt. Eine Frauenstimme habe ihn noch zurückzurufen versucht. Als er vor der Tür stand, habe er gedroht: „Ich mach’ dir die Hölle heiß, bis du ausgezogen bist!“ Dann habe er zweimal wuchtig gegen die Tür getreten. Sie habe dann vom Badezimmer aus telefonisch die Polizei und ihre Schwester zu Hilfe gerufen.

Verbogenes Blech an der Wohnungstür

Einer der beiden Beamten, die in dieser Nacht nur wenige Minuten nach dem Anruf am Tatort eintrafen, berichtete seinerseits, dass die Frau ihnen die Haustür öffnete und sie an ihrer Wohnungstür erwartete. Die Tür sei aufgesprungen gewesen, das Schließblech verbogen. Sein Kollege und er hätten das Blech zurückgebogen, so dass die Wohnungstür wieder verschlossen werden konnte. Dann hätten sie auch die Fußspuren auf dem Türblatt fotografiert.

Sie hätten auch an der Erdgeschoss-Wohnungstür geklingelt, doch dort habe man ihnen den Zutritt verwehrt. Sein Kollege habe noch versucht, den Fuß in den Türrahmen zu stellen, sei aber nicht schnell genug gewesen. Als die Bewohnerin der Wohnung im ersten Stock, die ihnen gefolgt war, rief: „Ihr könnt doch meine Tür nicht eintreten“, sei aus der Wohnung geantwortet worden: „Du bist doch geisteskrank und wirr.“

Einigung auf einen 750-Euro-Deal

Gegen den ursprünglich verhängten Strafbefehl über insgesamt 1000 Euro hatte der Beschuldigte Widerspruch eingelegt. Auf Vorschlag des Vertreters der Staatsanwaltschaft einigten sich nun die Parteien, das Verfahren gegen Zahlung einer Spende von 750 Euro an die Waiblinger Kinderstiftung „Funke“ einzustellen. Die Bewohnerin der Erste-Stock-Wohnung ist mittlerweile ausgezogen.