Räumungsarbeiten: Was tut sich im ehemaligen Herrenmodeladen Hardy in Winnenden?

Was tut sich in den Räumen des ehemaligen „Hardy“-Herrenmodegeschäfts an der Marktstraße in Winnenden? Handwerker sind dort momentan kräftig am Werkeln, schleppen Schutt aus dem Gebäude. Eine Weile schirmten Bauzäune den Rest der Welt vom Staub ab, sie sind aber schon wieder verschwunden.

Immobilienvermittler hält sich weiterhin bedeckt

Gibt es einen neuen Mieter? Die Stuttgarter Eigentümer des Gebäudes sind in der Vergangenheit nicht unbedingt damit aufgefallen, auskunftsfreudig zu sein. Bei einem neuerlichen Versuch unserer Redaktion hieß es am Telefon, dass momentan sämtliche Personen, die etwas zu der Immobilie sagen könnten, im Urlaub weilten.

Wie aus Winnenden zu hören ist, steht ein neuer Mieter für das Objekt bereit. Der Umzug soll nun gewissermaßen vorbereitet, das Gebäude nach dessen Vorstellungen angepasst werden.

Herrenausstatter „Andy“ befindet sich nun am Holzmarkt

Herrenmode wird dort jedenfalls schon seit längerer Zeit nicht mehr verkauft: Ende Oktober 2020 haben Andy Kalb und Harry Sadroschinski aufgehört. Letzterer ging in den Ruhestand, Andy Kalb verkauft seine Ware nun am Holzmarkt.

Bis Ende Februar hat der Winnender Noah Schäftlmeier in einem Teil der Räume mit seinem Unternehmen „Minessa Medical“ eine seiner vielen Station für Corona-Tests betrieben. "Was andere Unternehmer in zehn Jahren nicht mitmachen, haben wir in anderthalb Jahren durchgemacht“, sagt er. Für die Testkunden war diese Form der Zwischennutzung des leerstehenden Gebäudes ideal. Dass auch das Auge etwas Nettes sehen durfte beim Innenstadtbesuch, dafür sorgte die Initiative Stadtmuseum: Sie organisierte wechselnde Ausstellungen von Künstlern und Hobbykünstlern in den Schaufenstern.