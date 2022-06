Raser, Falschparker, zu wenig Platz: Streit um Eckehardtstraße in Winnenden-Höfen geht weiter

Fußgänger, die sich in Einfahrten retten, hupende und schimpfende Autofahrer, Raser, Falschparker, zu wenig Platz – die Reihe an Missständen, die Anwohner an der Eckehardtstraße in Höfen erkannt haben, ist lang. Bei einer Einwohnerversammlung am Mittwochabend hat die Stadtverwaltung Lösungsvorschläge präsentiert, die jedoch auf wenig Begeisterung gestoßen sind.

Zickzacklinie gegen Falschparker und Piktogramme gegen Raser

Bis zum Tagesordnungspunkt „Verkehr“ verlief die Versammlung ziemlich harmonisch. Dann jedoch regte sich Widerstand aus der Bevölkerung. Beatrice Hertel, Leiterin des Ordnungsamtes, stellte Maßnahmen vor, über die unsere Zeitung bereits im Mai berichtet hat. So ist im oberen Bereich der Straße, genauer in der langgezogenen Rechtskurve, das Anbringen einer Zickzacklinie geplant, um das dortige Parkverbot zu verdeutlichen. „Vorsicht Kinder“-Piktogramme auf der Fahrbahn sollen zusätzlich auf den dortigen Kindergarten aufmerksam machen, die Autofahrer sensibilisieren.

Dass die Anwohner von diesen Maßnahmen wenig überzeugt sind, wurde relativ schnell deutlich.

Zwar bedankte sich einer der Redner beim Gemeinderat für den Einsatz, dann jedoch legte er los. „Ich glaube, dass nach wie vor nicht verstanden wurde, was das Problem in der Eckehardtstraße ist“, meinte er. Der weitere Verlauf der Straße mit der langgezogenen Rechtskurve sei zwar Teil des Problems, viel mehr gehe es allerdings um den Bereich beim Türmle, nahe der Winnender/Bürger Straße. „Die Straße ist dort so eng, dass keine zwei Autos aneinander vorbeikommen. Fußgänger werden regelmäßig angehupt oder müssen gar in eine Einfahrt springen, um sich in Sicherheit zu bringen“, schilderte der Mann.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth erklärte geduldig, dass die Stadt nicht einfach das erlaubte Tempo reduzieren könne, man hier einem Regelwerk unterliege, das für den ein oder anderen vielleicht nicht sinnvoll, aber eben gültig sei. Zudem, so Beatrice Hertel, seien der Stadtverwaltung teilweise auch die Hände gebunden, wenn Autofahrer sich nicht an die gültigen Regeln halten und zu schnell fahren oder etwa im Parkverbot ihr Fahrzeug abstellen.

Eine Tempoanzeige auf Höhe des Kindergartens?

Über jene Parkthematik ärgerte sich dann eine Anwohnerin. „Es ist wirklich unfassbar, wie dort geparkt wird. Im hinteren Teil der Straße geht es zu wie im Wilden Westen. Ich würde mir wünschen, dass hier vom Ordnungsamt täglich kontrolliert wird.“

Holzwarth versicherte, dass man über eine Schwerpunktkontrolle nachdenken werde, brachte für den vorderen Teil der Straße zudem Straßenpoller oder Bremsschwellen ins Spiel. Diese wiederum sind jedoch bei den Anwohnern kein Thema, da sie sonst Probleme haben, in ihre Garagen zu fahren (Poller), oder Sorge vor Lärmbelästigungen (Bremsschwellen).

Zum Ende der Debatte bat ein Anwohner zumindest darum, auf Höhe des Kindergartens eine Tempoanzeige anzubringen, um die schnellen Autofahrer zumindest etwas zur Vernunft zu bringen.