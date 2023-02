Rathaus Winnenden war vom Internet abgeschnitten - die Gründe und die Folgen

Am Mittwochvormittag (15.2.) war für eine Weile das Rathaus Winnenden vom Internet abgeschnitten. Auf Nachfrage unserer Zeitung erläutert Pressesprecherin Franziska Götz, dass die Störung beim Internetanbieter der Stadt anderthalb Stunden dauerte. Also kein größeres, kein umfassenderes Problem wie in anderen Bereichen derzeit.

Telefonisch waren Mitarbeiter im Rathaus immer erreichbar

Wer im Rathaus arbeitete, war kaum beeinträchtigt und auch telefonisch erreichbar. Nur der Zugriff auf Online-Programme war nicht möglich, auch das Empfangen der Mails war eine Weile verzögert. Mails konnten über eine zweite Leitung aber weiterhin verschickt werden.

Die Mitarbeiter im Home-Office und in den Außenstellen, die über das Internet an das Netzwerk der Stadtverwaltung angebunden sind, waren insofern betroffen, dass sie nicht online arbeiten konnten, also zum Beispiel Kindergärten und Schulsekretariate. „Gegen 12.15 Uhr hat der Internetanbieter die Störung behoben“, so Götz.

Elektronisches Fundbüro nicht nutzbar

Die Bürgerservicestelle arbeitete trotz Störung mit fast allen ihren Programmen, außer mit dem fürs elektronische Fundbüro. Bürger konnten in der Störungszeit keine neuen Termine für den Rathausbesuch buchen. Bereits zuvor gebuchte Termine bleiben aber weiter bestehen.