Reich durch Corona-Tests? Wie zwei Winnender auf die Pandemie zurückblicken

Corona-Teststationen haben lange Zeit eine wichtige Rolle in unserem Alltag gespielt: vor dem Abendessen im Restaurant, dem Meeting auf der Arbeit, dem Besuch im Krankenhaus oder dem Fußballabend in der Stammkneipe. Landauf, landab haben viele Testbetreiber inzwischen aufgehört. Die Corona-Pandemie ist für beendet erklärt. Wir haben uns mit zwei Testbetreibern aus Winnenden getroffen. Ein Rückblick.

Januar 2021: Die Infektionszahlen in Baden-Württemberg sind hoch. Lockdown. Beim Winnender Studenten Noah Schäftlmeier reift die Idee, eine Teststation zu eröffnen. Nicht in Winnenden, sondern in Ludwigsburg. „Die Mitarbeiter vom Gesundheitsamt haben eine Station in einem Container zum ersten Mal gesehen. Sie kannten das damals nur aus Arztpraxen“, erinnert er sich. Die Station hat er damals auf Selbstzahlerbasis betrieben. Für Bürger wurden die Tests erst im März 2021 kostenlos. Schäftlmeier eröffnete dann auch eine Station auf dem Winnender Marktplatz. Es folgten viele weitere in ganz Deutschland. „Zu Spitzenzeiten waren es über 40“, sagt er.

Für Philipp Hatzis war das zunächst gar keine Option. „Ich habe Noah damals in der Stadt getroffen und mit ihm über die Teststation gesprochen. Dass ich auch eine Station leite, hat in meinen Überlegungen keine Rolle gespielt“, erinnert er sich. Das ändert sich schlagartig. Anfang April 2021 geht Hatzis mit einer Drive-in-Station beim Schotterparkplatz am Wunnebad an den Start. Testen lassen konnte man sich bequem im Auto. „Die Eröffnung war ziemlich spontan“, weiß er noch. Auch Hatzis betreibt später weitere Corona-Teststationen, etwa in Birkmannsweiler oder Oppelsbohm.

Zeitweise über 200 Mitarbeiter

Plötzlich leitet man ein Unternehmen, ist für Mitarbeiter zuständig, muss sich mit Verordnungen und Hygienemaßnahmen beschäftigen. Wie funktioniert das? „Überraschenderweise hat es gerade in der Anfangszeit sehr gut geklappt“, antwortet Noah Schäftlmeier. Die Schwierigkeiten seien erst im Laufe der Zeit hinzugekommen. „Gerade in den letzten Monaten wurden uns einige Steine in den Weg gelegt“, sagt er. Das sieht Philipp Hatzis ähnlich.

Ein Grund dafür waren unter anderem „schwarze Schafe in der Branche“, wie Noah Schäftlmeier sie nennt. Wen er meint: Abrechnungsbetrüger. Im Laufe der Pandemie sind immer mehr Fälle publik geworden. Daraufhin haben die verantwortlichen Stellen die Hürden deutlich nach oben geschraubt. „Erst kürzlich haben wir per E-Mail erfahren, dass Daten 30 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, ähnlich wie in Krankenhäusern“, erklärt Schäftlmeier.

Für ihn besonders herausfordernd: Von Bundesland zu Bundesland haben unterschiedliche Regeln gegolten. „In Baden-Württemberg hat ein Mindestabstand von 1,5 Meter gereicht, in Nordrhein-Westfalen waren es zwei Meter. Wir mussten dort also andere Abstandshalter organisieren“, nennt er nur ein Beispiel und fügt hinzu: „Der Teufel steckte im Detail.“

Über 200 Mitarbeiter hatte Schäftlmeier zeitweise angestellt. Mit Subunternehmern, die mit in das Geschäft eingestiegen sind, hat er teilweise ihr Gehalt bezahlt. „Uns ist zwischenzeitlich das Geld ausgegangen, weil die Abrechnung der Tests lange gedauert hat. Was andere Unternehmer in zehn Jahren nicht mitmachen, haben wir in anderthalb Jahren durchgemacht“, sagt er. Bei Philipp Hatzis waren etwa 30 Mitarbeiter angestellt, größtenteils Studenten.

Da man schon länger klar kommuniziert habe, dass man Ende Februar 2023 den Betrieb aufgibt, hat ein Großteil der Mitarbeiter sich bereits im Vorfeld um andere Jobs bemüht, erzählt Schäftlmeier.

Verantwortung und Risiko getragen

Sind die Winnender in der Pandemie durch die Corona-Teststationen reich geworden? Beide überlegen. „Natürlich haben wir Geld verdient, aber wir sind keine Millionäre“, sagt Schäftlmeier. Man habe schließlich auch ein gewisses Risiko getragen, regelmäßig gegen Widerstände angekämpft. „Zugetraut haben es einem die wenigsten, aufgrund des Alters“, hat Noah Schäftlmeier festgestellt.

Zudem komme hinzu, dass das Geschäft mindestens seit letztem Sommer nicht mehr lukrativ gewesen ist. „Aber wir hatten schließlich auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die beispielsweise Angehörige im Krankenhaus besuchen wollten. Deshalb sind wir auch geblieben, als es sich finanziell nicht mehr gelohnt hat“, meint Philipp Hatzis. Froh sind beide, dass die Pandemie vorbei ist. „Es reicht jetzt“, sagen sie.

Das eingenommene Geld sei nun eine gute Grundlage für die Zukunft. Beide wollen damit unter anderem auch Gutes tun. Schäftlmeier erzählt, dass man nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal einiges an Hilfsgütern ins Krisengebiet geschickt habe. Philipp Hatzis war Anfang dieses Jahres für eine Spendenaktion in der Ukraine und ist momentan wieder dort. Mit dabei hat er unter anderem ein Stromaggregat und 1000 Euro. Die Geldspende kann ein ukrainischer Kontaktmann nutzen, um seine Spritkosten für Hilfslieferungen ins Kriegsgebiet zu decken. Hatzis und Schäftlmeier steuern jeweils 500 Euro bei.