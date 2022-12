Reichsbürger-Homepage: Winnender Rentner erscheint nicht zur Gerichtsverhandlung

Fortsetzung des Prozesses am Amtsgericht Waiblingen gegen einen Winnender Rentner, der auf einer Internetseite unter dem Titel „Unrechtsstaat BRD“ Reichsbürger-Ideologie verbreitet hat. Die erste Verhandlung zum Thema war vor Wochen nach mehreren Stunden vertagt worden.

Protest gegen Strafbefehl

Angeklagt ist der Mann wegen „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“, Gegenstand der Verhandlung sind mehrere Sätze auf der Homepage des Mannes, die mittlerweile vom Netz genommen wurde. So war dort beispielsweise zu lesen: „Das Rechtssystem BRD ist grundsätzlich auf Betrug des Volkes, seine Entrechtung und Entmachtung angelegt.“ Der Mann schilderte damals, dass er einen Strafbefehl über 4000 Euro erhalten habe, gegen den er Protest eingelegt hat.

Wo ist der Angeklagte?

Da die erste Verhandlung zu keinem Ergebnis gekommen ist, versammelten sich an diesem Dienstag, 19. Dezember, erneut Richter Lindner und die Staatsanwältin im Gerichtssaal. Doch: Die Anklagebank blieb leer. „Der Angeklagte hat vorgetragen, dass er sich in stationärer Behandlung in München befindet“, erklärte Richter Lindner. Nach Rücksprache mit der Staatsanwältin entschied er, in der Münchner Klinik nachzufragen, ob dem so ist.

Nach einer 30-minütigen Verhandlungspause kehrte der Richter zurück. „Der Angeklagte scheint tatsächlich in der Klinik zu sein“, so Lindner. Jedoch habe er die Ladung für den Gerichtstermin neun Tage früher bekommen, als er den OP-Termin vereinbart hat.

Es habe sich zudem um keinen Eingriff gehandelt, der unbedingt zu diesem Zeitpunkt gemacht werden musste. „Es besteht also kein Entschuldigungsgrund. Der Einspruch gegen den Strafbefehl wird verworfen.“