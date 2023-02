Reifenpanne in der Ukraine - Ein Winnender auf abenteuerlicher Hilfsmission

Die gesammelten Spenden aus Winnenden sind in der Ukraine angekommen. Dafür hat Philipp Hatzis, Betreiber der Drive-in-Teststation beim Wunnebad und Organisator der Spendensammlung um die Weihnachtsfeiertage, selbst gesorgt. Ein klein wenig mulmig war ihm schon, als er seine Reise angetreten hat. Was kommt auf mich zu? Wie ist die Lage in dem Land, in dem seit einem Jahr der Krieg tobt? Ist es auch abseits der Front gefährlich? All das waren Fragen, mit denen der Winnender sich im Vorfeld seines Hilfseinsatzes beschäftigt hat. Nicht rechnen konnte er mit einer Autopanne, die seinen Aufenthalt in der Ukraine unweigerlich verlängerte.

Inzwischen ist er wieder wohlbehalten in der Heimat angekommen und hat unserer Redaktion von seinen Erlebnissen berichtet.

Über die Schwaikheimer Ukrainehilfe kommt Hatzis an einen Kontaktmann

In aller Herrgottsfrühe hat Hatzis sich an einem Mittwoch Mitte Januar mit Albrecht Lachenmaier auf den Weg gemacht. Abwechselnd sind sie bis zum späten Abend mit Auto samt Anhänger gefahren. 15 Stunden lang. „In Polen haben wir in Rzeszów übernachtet. Ich habe mich gefühlt wie in der Heimat. Gegenüber vom Hotel war eine große Niederlassung von Kärcher“, erinnert sich der Winnender mit einem Lachen im Gesicht.

So richtig ernst wurde es dann am nächsten Morgen. Mit „Vova“ ist ein Ukrainer zu dem Duo aus Winnenden gestoßen. Den Kontakt hat Hatzis über die Schwaikheimer Ukrainehilfe Domdai geknüpft. „Mit ihm war es für uns deutlich einfacher, über die Grenze zu kommen“, erklärt er. Zwar habe Vova kein Englisch gesprochen, mit Hilfe des Smartphones habe die Verständigung jedoch überraschend gut geklappt.

Über Filmaufnahmen an der Grenze waren die Soldaten alles andere als begeistert

So sei es dann auch gewesen, als das Trio bei Dolhobyczów die Grenze zur Ukraine überquert hat. „Die Grenzsoldaten haben unsere deutschen Dokumente ebenfalls mit dem Smartphone übersetzt. Englisch gesprochen hat niemand. Auch deshalb war es gut, dass wir Vova dabei hatten“, erzählt Hatzis.

Selbst hat der Winnender am Grenzübergang mit seiner kleinen Kamera gefilmt, was er allerdings unmittelbar unterlassen hat, als ihn ein Soldat mit Gewehr dazu aufforderte. Nach etwa 30 Minuten durften die Helfer den Grenzübergang passieren.

Philipp Hatzis schildert eindrücklich, dass der Krieg plötzlich ganz nah war, obwohl er sich einige Hundert Kilometer von der Front entfernt aufgehalten hat. „Am Straßenrand waren Panzersperren zu sehen. Lichter waren abgedunkelt. Etwa alle 20 oder 30 Kilometer waren zudem Checkpoints eingerichtet. Dort haben Soldaten in unser Auto geschaut und uns dann weiterfahren gelassen“, berichtet der Winnender.

Ein platter Reifen in einem ukrainischen Waldgebiet

In einem Waldgebiet hat er am Steuer ein Schlagloch übersehen, wenig später zeigte das Reifenkontrollsystem des Autos an, dass ein Reifen Luft verliert. „Wir hatten einen Platten. Rings um uns waren Bäume, es war dunkel. Da hab ich erst einmal geschluckt“, erinnert sich Philipp Hatzis. Glücklicherweise hatte der Winnender einen Ersatzreifen dabei.

Der ukrainische Kontaktmann der Winnender hat die Aufregung unter den Deutschen schnell gespürt. „Er hat überhaupt nicht verstanden, wo unser Problem liegt, und den Reifen selbst gewechselt“, erinnert sich Hatzis, noch immer beeindruckt von der „Macher-Mentalität“ des Ukrainers. Da der alte Reifen geflickt werden musste, war nun klar, dass die Winnender über Nacht in der Ukraine bleiben. „Ursprünglich hatten wir vorgesehen, dass wir die Hilfsgüter abliefern und wieder den Heimweg antreten. So sind wir bei Vova in einem kleinen Dorf nahe der belarussichen Grenze untergekommen.“

Kein Strom, kein fließendes Wasser, aber sehr viel Herzlichkeit

Die gastgebende Familie sei total herzlich gewesen. Strom hat es keinen gegeben, acht Stunden am Tag wird dieser in der Ukraine momentan wegen des Kriegs ausgeschaltet. Auch fließendes Wasser war nicht zugänglich. „Man hat sich gegenseitig beim Händewaschen geholfen“, sagt Hatzis.

Der Winnender ist noch immer begeistert von der Art und Weise, wie er vor Ort aufgenommen wurde. „So eine Gastfreundschaft gibt es ganz selten. Die Menschen waren alle sehr herzlich und zuversichtlich“, berichtet er. Zu essen habe er unter anderem Kartoffelpüree „vom Feinsten“ erhalten, auch getrockneten Fisch und Speck hat er gegessen. Erinnert habe ihn das alles an Erzählungen seiner Großeltern, wie diese früher gelebt haben.

Auf dem Rückweg ein Besuch im Waisenhaus

Geschlafen hat das Winnender Duo jeweils in eigenen Betten. Ob bei all den Eindrücken und dem Gefühl, über Nacht in einem Land zu sein, in dem Krieg herrscht, überhaupt an Schlaf zu denken war? „Ich bin zügig eingeschlafen, vielleicht aber auch, weil ich einfach fertig war“, erinnert er sich. Angst habe er keine gehabt, aber eine gehörige Portion Respekt.

Auch am nächsten Tag hat Philipp Hatzis noch einige Eindrücke gesammelt. Unter anderem hat er dabei geholfen, die Hilfsgüter aus Winnenden in einem Lagerhaus in Richytsya (Vovas Heimat) abzuladen, ehe das Winnender Duo den Heimweg angetreten hat. „Spontan haben wir noch ein Waisenhaus besichtigt, das von der Schwaikheimer Ukrainehilfe ausgestattet wurde“, erzählt der Winnender. Auch dort sei die Stimmung bestens gewesen. Hatzis hat mit den Kindern gespielt und viel gelacht. „Die Leute waren dankbar ohne Ende“, erinnert er sich.

Die gespendeten Waren sind inzwischen im Kriegsgebiet angekommen. Täglich bekommt Philipp Hatzis Fotos von Menschen, die sich über warme Kleidung, Powerbanks (mobile Ladegeräte) und andere Dinge aus Winnenden freuen. Das ukrainische Militär hat ihm gar eine Urkunde ausgestellt, als Ausdruck der Anerkennung für ein überliefertes Stromaggregat. „Es fühlt sich gut an, etwas gemacht zu haben, das einen Unterschied ausmacht“, meint Philipp Hatzis bescheiden.

Weitere Spendensammlung

Für den Winnender ist inzwischen klar: Es war nicht sein letzter Besuch in der Ukraine. Eine weitere Spendenaktion ist in Planung. Dazu können gut erhaltene Kleidung, haltbare Lebensmittel, Kinderspielsachen und weitere nützliche Dinge bis Ende Februar täglich von 11 bis 13 Uhr bei der Corona-Teststation auf dem Schotterparkplatz beim Wunnebad abgegeben werden.