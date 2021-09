Ab Januar fliegt der Rettungshubschrauber anders. Er muss zwei Jahre lang einem Neubau beim Rems-Murr-Klinikum ausweichen. Bisher sind es Winnender gewohnt, dass der Hubschrauber zum Klinikum immer in Nord-Süd-Ausrichtung fliegt. Von Norden her über das Wohngebiet Lange Weiden fliegt er den Landeplatz auf dem Klinikum an. Den Abflug macht er in Richtung Zipfelbachtal am Feuerwehrhaus vorbei. Viele Winnender hörten schon am Geräusch und der Schallrichtung, dass der Hubschrauber zum Klinikum