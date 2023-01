Richterin sauer: Nach Urteil "Haft auf Bewährung" dealt Winnender munter weiter

Gerade einmal sieben Monate ist es her, dass der 23-jährige Angeklagte vor Richterin Basoglu-Waselzada saß. Damals hatte der gezielte Einsatz von verdeckten Ermittlern durch das Landeskriminalamt in der Winnender Asylbewerberunterkunft in der Albertviller Straße seiner Karriere im Drogengeschäft einen Dämpfer versetzt. Wegen des unerlaubten Besitzes von 22,5 Gramm Marihuana und weiteren unerlaubten Substanzen (16 Gramm) wurde er im Mai zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, doch die Strafe setzte Basoglu-Waselzada auf drei Jahre zur Bewährung aus. Auflage: Der junge Mann aus Gambia leistet Sozialstunden ab und lässt sich in Zukunft nichts mehr zu Schulden kommen.

Eigentlich positiv: Aus den Sozialstunden zur Strafe wurde ein Arbeitsplatz

Die Arbeitsauflage führte dazu, dass die Sozialstunden sich in einen Minijob von sechs Stunden in der Woche verwandelten, wodurch sich seine wirtschaftlichen Perspektiven beträchtlich aufhellten. Statt bisher 160 Euro im Monat standen ihm nun 410 Euro für den Lebensunterhalt zur Verfügung. An seinem Arbeitsplatz wurde er jedoch im September verhaftet und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Vorwurf: unerlaubtes vorsätzliches gewerbsmäßiges Handeltreiben in vier Fällen.

Ganz offensichtlich hatten die Ermahnungen der Richterin, auf die er bei seiner Verurteilung im Mai des vergangenen Jahres einen guten Eindruck gemacht hatte, den Angeklagten überhaupt nicht beeindruckt.

Wie die Auswertung seines Mobiltelefons ergab, verkaufte er bereits unmittelbar nach seiner Verurteilung an einen seiner Kunden bei zwei Gelegenheiten jeweils ein Gramm Marihuana. Der Verkauf von weiteren drei Gramm an einen anderen Kunden platzte am 20. August, weil die Geschäftspartner von der Polizei gestört wurden. Dieser Kunde räumte ein, im September fünf Gramm für 50 Euro vom Angeklagten erworben zu haben.

Verteidigerin wünscht erneute Bewährung mit dem Hinweis auf kleine Mengen

Der ermittelnde Beamte der Kriminalpolizei vermutete als Zeuge, dass es sich bei den vier Fällen nur um einen Ausschnitt aus den Geschäftsaktivitäten handelte. Kurz nach der Festnahme des Angeklagten habe sich noch ein Zeuge aus der Asylbewerberunterkunft gemeldet, und der Kunde, der bei den ersten beiden Operationen Marihuana erworben hatte, habe eingeräumt, bereits vorher zwei-, dreimal Marihuana von dem Angeklagten erhalten zu haben.

„Was haben Sie sich dabei gedacht? Was hat Sie zu diesen Taten getrieben? Was stellen Sie sich für Ihre Zukunft vor?“, wandte sich Richterin Basoglu-Waselzada an den Angeklagten. Dieser blieb die Antworten schuldig. Seine Verteidigerin, Rechtsanwältin Svenja Kiefer, verwies darauf, dass es sich ja lediglich um Kleinstmengen einer weichen Droge handle. Seit seiner jüngsten Verurteilung habe er in einer schwierigen Situation einen „geradezu bilderbuchmäßigen Übergang“ zur Arbeit geschafft. Zudem sei er geständig gewesen und kooperationsbereit, habe sich für seine Handlungen entschuldigt und auf das von der Polizei beschlagnahmte Mobiltelefon samt SIM-Karte verzichtet. Die Zeit in der Untersuchungshaft habe ihn ausreichend beeindruckt. Dort endete gezwungenermaßen auch sein eigener Marihuanakonsum. Die Verteidigerin plädierte für eine Gesamtstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, wenn er fünf Gesprächstermine bei einem Suchtberater wahrnimmt und Sozialstunden leistet.

Die Argumente fanden bei der Richterin kein Gehör. Sie verurteilte den Angeklagten zu elf Monaten Freiheitsentzug, 70 Euro Wertentzug für den Gewinn aus den Drogengeschäften und zur Übernahme der Verfahrenskosten. Nach seiner letzten Verurteilung habe der Angeklagte völlig unbeeindruckt sein bisheriges Geschäftssystem „genau weiterverfolgt. Da hört es bei mir auf!“, lautete ihr Schlusswort.