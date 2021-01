Bei ihren ständigen Kontrollen haben Stadtwerkemitarbeiter ein Leck in der Trinkwasserleitung entdeckt. Betroffen ist die Hauptleitung, die im Kesselrain vom Hochbehälter am Stöckach in die Stadt führt. Mehrere Monteure mit Fahrzeugen und Bagger haben den ganzen Dienstag über an dem Rohrbruch gearbeitet und schafften es, dass nur wenige Haushalte für kurze Zeit ohne Trinkwasser waren.

Auf der Straße war nichts zu sehen – wie bemerkt man so einen Wasserverlust überhaupt? Mitarbeiter