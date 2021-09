Wortspielereien mit Namen sollten Redakteure eigentlich sein lassen. „No jokes with names“, eine eiserne Regel. In diesem Fall jedoch ist es angebracht. 50 Jahre im selben Unternehmen, das ist wahrlich ein Hammer. Was für ein Zufall, dass derjenige, der es geschafft hat, dann auch noch Rolf Hammer heißt. „Als ich am ersten September 1971 bei Kärcher angefangen habe, war es für mich noch nicht vorstellbar, so lange zu bleiben“, blickt der Jubilar lachend auf das halbe Jahrhundert beim