Rollstuhl-Taxi: Warum es das Angebot in Winnenden nicht gibt

Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist, kann keinen Ausflug mit der Bahn spontan planen. Günther Lerchner aus Winnenden schildert in einer Mail an die Redaktion, wie ihm der kaputte Aufzug am Bahnhof an einem Freitag Ende September einen Trip nach Stuttgart vermiest hat.

Da der Aufzug sehr oft stillsteht, hatte sich Lerchner natürlich vorab über die VVS-App informiert, diese zeigte aber keine Störung an. Trotzdem war der Lift mit rot-weißem Band gesperrt. Was nun? „In Winnenden gibt es einige Taxi-Unternehmen. Doch keines verfügt über ein Rollstuhltaxi“, berichtet Lerchner. Früher war er körperlich noch fitter, konnte sich selbst vom Rollstuhl auf den Beifahrersitz hieven. Das geht schon länger nicht mehr, er muss im Rolli sitzen bleiben und über eine Rampe ins Auto fahren.

Daraufhin rief der 72-Jährige beim Backnanger Betrieb Dzieciol an. Den Kontakt hat er schon seit einer Weile von Angelika Bochnig vom Arbeitskreis für in der Mobilität eingeschränkte Bürger. Doch nun hatte Lerchner doppelt Pech: Die Backnanger Rollstuhltaxis waren gerade alle unterwegs und ausgebucht. Seinen Ausflug musste der 72-Jährige also abblasen.

Die Menge an Fahrzeugen ist nicht allein ausschlaggebend

Warum nur aber ist ausgerechnet Winnenden nicht mit einem umgebauten Van ausgestattet? Das müsste sich doch lohnen angesichts des Rems-Murr-Klinikums und vieler weiterer Gesundheitseinrichtungen und Arztpraxen in Kombination mit einem enorm störungsanfälligen Aufzug zu S-Bahn und Zug?

Franz Görlich, der unterm Dzieciol-Dach Backnang einen der drei Familienbetriebe führt, berichtet von den Kosten, den Kostenerstattungen und den weiteren Problemen, aus denen sich möglicherweise ein Hinweis ergibt für den weißen Versorgungsfleck auf der Landkarte.

„Unsere Familienbetriebe haben zusammen zwölf Fahrzeuge, von denen wir sieben rollstuhlgerecht umbauen haben lassen“, berichtet Görlich am Telefon. So ist im Prinzip auch für jede Rollstuhlbreite ein passendes Fahrzeug vorhanden. Gleichwohl kann es Engpässe geben, vor allem, wenn die Fahrt spontan erfolgen soll. „Nicht jeder Fahrer kann mit den Anforderungen umgehen, ich kann keinen Stoffel zu den Rollstuhlfahrern schicken, sondern brauche jemanden mit Feingefühl. Und eine zierliche Frau hat nicht immer die Kraft, einen Rollstuhlfahrer in den Wagen zu schieben, wenn dieser nicht im E-Rollstuhl sitzt, selbst kräftig ist oder eine Begleitperson mitnimmt, die helfen kann.“

Ist der Kunde angemeldet, lässt sich viel jonglieren. Da ruft Görlich sogar mal in der Zahnarztpraxis an und fragt, ob die Dame aus dem Altersheim auch eine Stunde später kommen könne, damit es in den Dienstplan seiner Fahrer reinpasst. Kommt man spontan, kann es sein, das passende Fahrzeug ist belegt oder der passende Fahrer hat frei. „In dem Fall vermitteln wir schon an die Kollegen mit Rolli-Taxis, aber eine Garantie hat man auch bei ihnen nicht.“

Was kostet der Umbau eines VW Caddy zum Rollstuhlfahrzeug?

„Obwohl solche Fahrten zeitintensiver sind, der Fahrer muss den Rollstuhl und seinen Fahrgast darin ja sicher verankern, gibt es keinen speziellen Rolli-Taxi-Tarif und so gesehen eigentlich auch keine Refinanzierung“, erläutert Görlich. 7000 bis 10.000 Euro kostet der Einbau der Rampe und der Sicherheitsgurte in ein größeres Auto wie zum Beispiel einen VW Caddy. „Leider klemmen die Gurte nach einer gewissen Zeit, und ihr Austausch ist, wie so vieles aus dem Gesundheitsbereich, mit 250 Euro unheimlich teuer, weil es keine einheitliche Norm für sie gibt, jeder Hersteller ein eigenes Modell herausbringt.“

Taxiunternehmen müssen weitere Spezialeinbauten finanzieren, damit der Fahrpreis ermittelt werden kann, aber das nur am Rande.

Wann lohnt sich die Fahrt mit dem Rolli-Taxi für das Unternehmen?

Wird ein Görlich-Taxi aus Backnang angefordert, um Lerchner nach Backnang zum Arzt zu fahren, bezahlt die Krankenkasse insgesamt 76 Euro. „Der Betrag setzt sich zusammen aus 1,20 Euro pro Kilometer An- und Abfahrtstarif (ohne Fahrgast), 3,60 Euro Grundgebühr und zweimal zehn Kilometer (mit Fahrgast) zum Zieltarif, das sind 2,30 Euro pro Kilometer.“

Auch die Deutsche Bahn habe bisher „anstandslos“ die Fahrten von Angelika Bochnig bezahlt, wenn Görlich sie an der S-Bahnhof-Station in Schwaikheim abholen musste, weil der Aufzug in Winnenden kaputt war und der Zug dort nicht ans Gleis 1 umgeleitet werden konnte. „Der Defekt ist nachvollziehbar und die Begründung wird akzeptiert.“ Görlich sagt aber auch offen: „Die Anfahrt nach Winnenden nur für eine kurze Fahrt zwischen Bahnhof und Rems-Murr-Klinikum Winnenden wäre für uns finanziell uninteressant.“

Ein Zuschuss für den Umbau wäre aus Sicht der Taxifirmen angebracht

Wenn die Stadt oder der Landkreis wollen, dass ein Taxiunternehmen im Raum Winnenden auch Rolli-Taxis anbietet, wäre ein Zuschuss für den Umbau nach Görlichs Meinung angebracht. „So hat es die Stadt Stuttgart gemacht.“ Bis es so weit ist, kann er die Kollegen in Winnenden, Leutenbach, Schwaikheim und Berglen sogar verstehen, dass sie bisher nicht freiwillig in diese Richtung aufgerüstet haben, obwohl der Bedarf zweifellos da sei.

In fünf bis sechs Tagen ist so ein Auto-Umbau erledigt. Wenn man denn das Grundfahrzeug schon hat. Weil der Marktführer in Oldenburg volle Auftragsbücher hat, beträgt die Wartezeit allerdings Monate.