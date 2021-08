Es gibt ja Leute, vor allem Kinder, die könnten jeden Tag ein Eis essen. Sie sind also nicht auf 27 Grad am heutigen Samstag angewiesen. Denen ist es wurscht, wenn es nächste Woche erst mal wieder durchwachsen, mit um die 20 Grad weitergeht. Gut, dass es in der Innenstadt gleich drei Stationen mit selbst gemachtem Eis gibt, zwischen denen man hin und her schlendern, oder die man an verschiedenen Tagen ansteuern kann.

Nach der Modernisierung seit Frühjahr wieder offen: Eiscafé