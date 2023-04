Schöne Geschichte aus Winnenden: Verlorenes Handy bis an die Haustür geliefert

Gute Nachricht gefällig? Gerne: Es gibt sie noch, die ehrlichen Finderinnen! Oder wie Susanne Seibold aus Birkmannsweiler sie nennt: „Engel“. Die Leserin hat sich mit einer schönen Geschichte aus dem Alltag an unsere Redaktion gewandt. Es geht um ein verlorenes Smartphone, aufkeimende Hektik und ein Happy End, der „Engel“ wegen.

Plötzlich ist das Handy nicht mehr im Einkaufskorb

Das war so: Susanne Seibold war am Feierabend in Winnenden unterwegs, um noch vor Ladenschluss ein „Geburtstagspäckle“ bei der Post abzuliefern und im Buchladen ein bestelltes Buch abzuholen. Ihr Handy, berichtet sie, habe sie in ihren Einkaufskorb gleiten lassen.

In der Post sei ihr dann aufgefallen: Darin lag es nicht mehr. Sie gab das Päckchen ab, sammelte ihr Buch ein und kramte hektisch im Korb: „Alle Ecken und verpackten FFP-2 Masken und anderen Krimskrams im Korb hin- und her geräumt – erfolglos.“ Die Fundstelle im Rathaus hatte bereits geschlossen. Also fuhr Susanne Seibold nach Hause. Handy verloren – so ein Mist!

Doch in Birkmannsweiler wendete sich das Blatt: Ihre Tochter sei ihr direkt „freudestrahlend“ entgegengekommen, berichtet die Leserin. Eine „ganz arg nette Frau und ihre Tochter“ hätten das Handy auf einem Parkplatz in Winnenden gefunden und es vor zehn Minuten abgegeben. „Sind extra von Winnenden nach Birkmannsweiler gefahren!“, freut sich Susanne Seibold über so viel Einsatz. „Auch die Notgroschen-Scheine waren noch in der Handy-Hülle – mit Dienstausweis“, berichtet sie. Dieser Dienstausweis hatte den ehrlichen Finderinnen wohl den Weg nach Birkmannsweiler gewiesen. „Also dieser Steinbruch, der mir da vom Herzen fiel, der hat das ganze Buchenbachtal erschüttert!“

Die Finderinnen wohnen in Schwaikheim

Bedankt hat sie sich dann am Telefon beim „Engel-Duo“, das in Schwaikheim wohnt. Ihre Tochter hatte die Nummer notiert. „Ich hätte mich gerne erkenntlich gezeigt“, berichtet Susanne Seibold, doch die Finderinnen lehnten ab. Deshalb habe sie sich jetzt an die Winnender Zeitung gewandt: „Um Danke zu sagen.“