Schüler aus Winnenden: Bauernhof-Battle im Kika gegen Johannes Zenglein

Die drei Schüler Rahel Klein (14), Nisret Hamza (14) und Sarah Trautwein (13) vom Georg-Büchner-Gymnasium Winnenden sind am Samstagabend, 18. Februar, im Fernsehen beim Kika-Format „Tigerentenclub Triple Clash“ zu sehen. Bei diesem Format tritt in jeder Episode ein Team aus drei Kindern gegen Moderator Johannes Zenglein an. Dabei heißt es für die Kinder, sich in insgesamt fünf Spielrunden in verschiedenen Challenges gegen den Moderator zu beweisen, wobei verschiedenste Fähigkeiten gefragt sind, um am Ende als Sieger hervorzugehen. Wie war es für die Kinder, vor der Kamera zu stehen? Wie war es für die Eltern? Diese und weitere Fragen haben wir bei einem Treffen auf dem Spielplatz an der Schlossstraße gestellt.

„Wussten nicht, was auf uns zukommt“

Welche Challenge und welche Umgebung die Kinder in den zwei Drehtagen erwarten, wurde geheim gehalten. „Als es losging, sind wir vor unserem Hotel von einem Van des SWR abgeholt worden, vor der Fahrt wurden uns die Augen verbunden“ erinnert sich Rahel. Als die Augenbinden abgenommen wurden, fand sich das Trio samt ihrem Gegner Johannes auf einem Bauernhof wieder.

„Anfangs war ich noch sehr aufgeregt, vor den vielen Kameras zu stehen. Ich habe mich aber schnell daran gewöhnt und die Aufregung wurde immer weniger“, sagt Nisret. In Challenges mit zum Beispiel einem Go-Kart mussten die drei gegen Moderator Johannes ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch von einer Aufgabe in Zusammenhang mit Kuhmist, wie er auf einem Bauernhof eben üblich ist, blieb das Trio nicht verschont.

Angefangen haben die Dreharbeiten kurz nach den Sommerferien letzten Jahres. Geplant war eigentlich, dass sie während der Ferien stattfinden, doch es war immer eines der Kinder im Urlaub, es wurde kein passender Zeitraum gefunden. Die Kinder für die SWR-Produktion von der Schule zu befreien, hat laut Heidi Klein, Mutter von Rahel, viel Arbeit gemacht: „Neben Jugendamt und Kinderarzt mussten wir somit noch mit der Schule für eine Genehmigung in Kontakt treten“. schildert sie. Die viele Arbeit scheint sich gelohnt zu haben, denn auf die Frage, wie es als Mutter war, wenn das eigene Kind in einer Fernsehproduktion teilnimmt, erzählt sie: „Es war einfach spannend für uns alle, da weder wir Eltern noch die Kinder bis zum Ende genau wussten, was auf uns zukommt“.

Zuerst wollte die ganze Klasse ins TV

Der ursprüngliche Plan war es, sich mit der ganzen Schulklasse von Rahel, Nisret und Sarah für das Kika-Format „Die beste Klasse Deutschlands“ zu bewerben. Doch sie wurden nicht genommen. Doch die zwei Mädchen gaben sich noch nicht geschlagen: Als Rahel und Sarah Nisret mit ins Boot geholt hatten und sich zu dritt für „Triple Clash“ bewarben, hat es funktioniert. „Wir haben uns natürlich gefreut, waren aber auch sehr überrascht, da wir nach der Bewerbung eine Weile nichts mehr davon gehört haben“, erzählt Rahel.

„Wir würden es noch mal machen“

Während der Dreharbeiten hat sich das SWR-Team gut um die Kinder gekümmert. „Der Bauernhof war schön, die gesamte Film-Crew war nett und wir hatten eine Frau zur Betreuung, die uns sogar Süßigkeiten gebracht hat“, freut sich Sarah. Insgesamt seien es für alle schöne und spannende zwei Tage gewesen. Wenn sie die Möglichkeit hätten, würden sie es noch mal machen, sagen die drei einstimmig. Ob die Schüler am Ende den Sieg nach Hause geholt haben, durften sie vor Ausstrahlung der Sendung noch nicht verraten. Die fertige Folge haben sie selbst auch noch nicht gesehen.

Eine gemeinsame Watch-Party klappt wider Erwarten nicht, schon wieder sind alle drei auf Achse, schließlich fangen die Faschingsferien heute an. Nisret ist während des Sendetermins im Trainingslager, Rahel mit der Jugendgruppe unterwegs und Sarah beim Skifahren. Jeder hat an seinem Ferienort aber wahrscheinlich Internet und kann seine Neugier auf diesem Weg stillen: „Die Sendung wird ja auf Youtube hochgeladen“, merkt Nisret an.