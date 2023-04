Schelmenholz-Grundschüler eine Woche lang im Zirkusfieber: Gala zum Abschluss

Nach genau drei Jahren ohne große Projekte erfasste die Schülerinnen und Schüler von der Grundschule im Schelmenholz in Winnenden das Zirkusfieber. Rektorin Valerie Seiler berichtet vom einwöchigen Besuch des Mitmachzirkus Piccolo.

Zikrus sollte eigentlich 2020 im Schelmenholz gastieren

Nach langer Durststrecke stand endlich wieder ein großes Vorhaben der ganzen Schule an. Ursprünglich sollte der Zirkus 2020 im Schelmenholz gastieren, doch er konnte erst vergangene Woche kommen.

Eiskaltes Wetter, Sturmböen und Regen fegten über das Tal, das Zelt stand leicht schräg am Hang, Büsche, die hier natürlich wachsen, mussten in die Manege integriert werden. Am Montagmorgen sah man seinen Atem vor dem Gesicht, so kalt war es. Unter diesen Bedingungen sollten die Kinder üben? Spielen? Auftreten?

Mit Feuereifer in die Probe, mit Bällen und Diabolo zu Hause weitergeübt

Doch kaum betraten sie das hell erleuchtete Zelt und die Musik hob an, machten alle begeistert mit. Am Montag und am Dienstag wurde geprobt; jedes Kind durfte alles ausprobieren: Akrobatik am Boden, Jonglieren, Turnen am Trapez oder witzige Szenen mit den Clowns. Es gab auch Hula-Hoop-Nummern und für schwindelfreie Wagemutige den Drahtseiltanz. Jeden Tag übte jede der drei Gruppen 90 Minuten. Jede Gruppe bestand aus 52 bis 70 Kindern.

Begleitet wurden sie von ihrer Klassenlehrerin und angeleitet von der Zirkusfamilie Riedesel, die sich in fünfter Generation dem Zirkusleben verschrieben hat. Jedes Kind wurde von dem jungen Team unterstützt und gestärkt, bis jedes seinen Platz und seine Rolle für den Auftritt gefunden hatte – am Donnerstag war's so weit. Alle Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache, manches Kind nahm das Diabolo oder die Jonglierbälle mit nach Hause zum Üben.

Derweil liefen in der Schule die Drähte heiß. Unter der Schirmherrschaft des Fördervereins wurden Getränke und Verpflegung bereitgestellt, die eigene Popcornmaschine wurde eingesetzt, damit am Freitag, dem Tag der Aufführungen, alles wie am Schnürchen klappen würde. Die Mädchen und Jungen übten fleißig für die Gala, sie bastelten Bauchläden und schrieben Preislisten. Lehrerinnen und Eltern gestalteten Eintrittskarten, sorgten für einen reibungslosen Aufbau und Abbau und für die Bewirtung.

Kinder kaum wiederzuerkennen, Eltern bleibt fast das Herz stehen

Am Freitag, 31. März, kam der große Tag: Drei Galaveranstaltungen fanden statt, alle beinahe ausverkauft. Geschminkt und in leuchtenden Kostümen waren die Kinder kaum wiederzuerkennen. Hochkonzentriert absolvierten sie das vielseitige Programm. Da wurde geturnt, jongliert und natürlich Quatsch gemacht! Nach jeder Nummer wurde frenetisch Beifall geklatscht, auch wenn manchem Elternteil fast das Herz stehen blieb, wenn das eigene Kind knapp unter der Zirkuskuppel in den Seilen turnte.

Was bleibt? Weit über sich selbst hinaus ist jedes Kind in dieser Woche gewachsen, jedes hat Verantwortung übernommen, sich in einer Ernstsituation erlebt, das eigene Können erfahren, sich getraut, vor vielen Menschen etwas zu wagen. Und: Der Förderverein, der Elternbeirat und das Kollegium haben ein großes Projekt gestemmt nach langer Zeit der Abstinenz.