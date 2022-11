Scheuer wird abgebrochen: Sechs neue Reihenhäuser entstehen in Winnenden-Höfen

Nachverdichtung im Winnender Stadtteil Höfen: An der Berglenstraße plant ein Bauherr, zwei Wohnkomplexe aus jeweils drei Reihenhäusern mit Carports zu errichten. Aktuell befinden sich auf dem Grundstück (Adresse: Bürger Straße) eine Scheuer und eine Garage, die abgebrochen werden sollen. Stadtverwaltung und Räte haben dafür ihr Einvernehmen erteilt – auch wenn der Bebauungsplan „Gassenäcker – Brunnenäcker“ aus dem Jahr 1963 noch ganz andere Vorgaben macht, als jetzt geplant.

Zwei Stockwerke im Dach

So wird die Geschossflächenzahl für das Baugrundstück um 98 Quadratmeter (zwölf Prozent) überschritten, Baulinien werden nicht eingehalten und anstelle der vorgegebenen eineinhalb Stockwerke werden die Wohnhäuser aus Erdgeschoss plus zwei Stockwerken bestehen. „Die eingereichte Planung des Baugrundstücks zieht einige Befreiungen nach sich. Aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung in der Nachbarschaft ist aus Sicht der Verwaltung das Vorhaben städtebaulich vertretbar“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadt.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth findet, das Vorhaben füge sich „in diese dörfliche Kubatur, die wir auch gegenüberliegend haben, hervorragend ein“. Unterschreitungen beim Abstand der Bebauung zu den Grundstücksgrenzen (2,5 Meter statt drei Meter) entsprächen der heutigen Landesbauordnung.

Wie das Stadtbauamt sehen es auch die Stadträte im Technischen Ausschuss: Ein veralteter Bebauungsplan soll die dringend benötigte Schaffung von Wohnraum nicht behindern. Erich Pfleiderer (FWW) lobte in der öffentlichen Sitzung den Plan, zwei Stockwerke „innerhalb der Dachfläche“ zu schaffen, „das verkleinert das Volumen“. ALi-Rätin Rahel Dangel („innerstädtisch - super!“) und Nicole Steiger (FDP) befürworten die Nachverdichtung innerorts. Letztere sagte, es müsse mehr Wohnraum in der Stadt und den Stadtteilen entstehen, „damit keine neuen Gebiete ausgewiesen werden müssen. Stichwort: Flächenversiegelung“.

In Winnenden sind aktuell mehrere Neubaugebiete in Planung, einige wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt.

Alte Bebauungspläne anpassen?

Besser fände Steiger es allerdings, wenn für die Innenverdichtung auch flächendeckend die baurechtlichen Grundlagen geschaffen würden: „Es wäre Aufgabe unseres Gremiums zu gucken, wo haben wir Bebauungspläne aus dem vergangenem Jahrhundert und wie können wir die aktualisieren“, so die Stadträtin. Viktoria Schnaitmann, bei der Stadt zuständig für Baurechtsangelegenheiten in den Stadtteilen entgegnete: „Dann hätte das Stadtbauamt einiges zu tun.“

Angesichts der Überstunden, die sich dort laut Bauamtsleiter Roland Bornemann angehäuft haben, sprang ihr OB Holzwarth zur Seite: „Mit Befreiungen arbeiten, heißt pragmatisch arbeiten“, so der Rathauschef. Bei der Innenverdichtung werde „nicht auf Vorrat“ gearbeitet: „Man sollte mit einer gewissen Zurückhaltung herangehen, damit man nicht am Bedarf vorbei plant.“

Das städtische Einvernehmen für das Bauvorhaben erteilten die Stadträte einstimmig. Die Angrenzer wurden aber noch nicht gehört.