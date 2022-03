Eine Schlagernacht mit Stars, Hits und Benefiz am Freitag, 1. April, im Club Dream City an der Max-Eyth-Straße 54 in Winnenden veranstaltet Hans Derers Schlagerlabel Herz7 zusammen mit dem Club. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Moderator Jürgen Hörig präsentiert viele Künstler aus der Region und darüber hinaus, voraussichtlich auch Prince Damien, Gewinner des Dschungelcamps und Teilnehmer bei DSDS. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Ein Teil der Erlöse geht an die „Aktion