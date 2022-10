Schlittschuhlaufen im T-Shirt: Eispark in Winnenden öffnet am Samstag (29. 10.)

Alle, die den Sommer bevorzugen, aber trotzdem gerne Schlittschuh laufen, sollten sich diesen heißen Wochenend-Tipp zu Herzen nehmen: An diesem Samstag um 15 Uhr öffnet der neue Eispark am Wunnebad seine Pforten – und das laut Wettervorhersage bei sommerlichen Temperaturen um die 23 Grad.

Regen- und Schneewahrscheinlichkeit: Null Prozent

Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null Prozent – und für Schnee gilt natürlich dasselbe. Heißt: Schlittschuhlaufen im T-Shirt ist höchstwahrscheinlich möglich. Irgendwie kurios.

Möglich macht das der neue Synthetik-Eispark, der in dieser Woche aufgebaut wurde. Anders als bisher verzichten die Stadtwerke Winnenden auf Kunsteis, das mit viel Energie erzeugt werden muss. Stattdessen besteht die rund 1000 Quadratmeter große Eisbahn jetzt aus 500 speziellen Plastikplatten, die Eislaufen ganz unabhängig von den Witterungsbedingungen möglich machen. Der Schweizer Hersteller „Glice“, der weltweit solche Bahnen errichtet, wirbt damit, dass die Bahnen aussehen wie Eis und sich auch so anfühlen.

Dis Saisoneröffnung an diesem Samstag um 15 Uhr wird mit DJ und Livemusik gefeiert.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten bis Ende März: dienstags bis freitags 14 bis 22 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 20 Uhr.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 5,50 Euro bei Onlinebuchung, an der Kasse werden sechs Euro fällig. Ermäßigte Tickets kosten online 3,50 Euro, an der Kasse vier Euro. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu drei Kinder) ist online für 13 Euro zu haben, an der Kasse kostet sie 14 Euro. Ein Erwachsener mit bis zu drei Kindern zahlt online zehn, an der Kasse elf Euro. Begleitpersonen zahlen drei Euro Eintritt.