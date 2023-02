Schluss für Corona-Teststationen in Winnenden und Leutenbach

Seit knapp zwei Jahren gehören Corona-Teststationen zum Bild einer jeden Stadt und Gemeinde. Damit ist nun Schluss. Auch in Winnenden und Leutenbach. Noah Schäftlmeier war einer der Ersten, der im März 2021 auf das Geschäft aufgesprungen ist. Damals waren seine Testcontainer auf dem Winnender Marktplatz zu finden. Inzwischen hat er in Winnenden zwei Stationen. Eine im ehemaligen Hardy-Modegeschäft an der Marktstraße und einen Testcontainer auf dem Kronenplatz. Bis jetzt: Zum 1. März ist Schluss. „Es gibt keine Abrechnungsgrundlage mehr“, schreibt er unserer Redaktion.

Am 13. März Abtransport der Container am Kronenplatz in Winnenden

Die Container am Kronenplatz sollen am Montag, 13. März, abtransportiert werden, wie Franziska Götz, Pressesprecherin bei der Stadt, mitteilt. Wie es in den Räumlichkeiten an der Marktstraße indes weitergeht, ist noch nicht bekannt. „Die Immobilie ist seit mehreren Wochen in den gängigen Online-Portalen zur Vermietung ausgeschrieben. Ich habe auch bereits Interessenten weitervermittelt“, erklärt Timm Hettich, Wirtschaftsförderer der Stadt, auf Nachfrage.

Eine Anfrage bei den Eigentümern aus Stuttgart dazu blieb bisher unbeantwortet. Auch am Leutenbacher Löwenplatz hört das Team von Schäftlmeier auf zu testen.

Und auch an der Drive-in-Station von Philipp Hatzis am Schotterparkplatz beim Wunnebad geht ab Mittwoch, 1. März, nichts mehr. „Dann ist es endgültig vorbei“, schreibt Hatzis.