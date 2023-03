Schnelles Internet: Telekom baut Glasfasernetz in Winnenden-Breuningsweiler aus

Nach Hanweiler und Schelmenholz hat die Telekom auch in Breuningsweiler mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Rund 500 Haushalte bekommen auf dem Berg die Möglichkeit auf „superschnelle Internetanschlüsse“, wie der Konzern verkündet. Auch die kleinste Winnender Grundschule profitiert von dem Ausbau – und in Hertmannsweiler kommen weitere 1300 Haushalte hinzu.

Der Hausanschluss wird noch bis Jahresende kostenlos angelegt

Noch bis zum Jahresende werden Hausanschlüsse kostenlos verlegt, auch ohne Telekom-Vertrag, wie Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom, beim Spatenstich in Breuningsweiler am Freitagvormittag betonte. Das Netz der Telekom stehe für andere Inhalteanbieter offen, deshalb könnten auch Kunden von der höheren Geschwindigkeit profitieren, die nicht bei der Telekom sind. Ob eine entsprechende Vereinbarung vorliege, könne beim jeweiligen Anbieter erfragt werden. Wittlinger ruft dazu auf, das Angebot für einen Gratis-Hausanschluss im Zuge der laufenden Bauarbeiten wahrzunehmen, und sei es nur präventiv, ohne einen Vertrag abzuschließen: „Es wäre schade, wenn wir für Spätentscheider noch mal alles aufgraben müssten ...“

Die Telekom plant, bis 2024 die ganze Stadt in mehreren Abschnitten mit Glasfaser zu versorgen. Wegen der vielen Bauarbeiten in der Kernstadt sind zunächst die Stadtteile dran. Zwar habe sich der Baustart nach der Ankündigung im vergangenen Sommer etwas verzögert, dafür gehe jetzt alles umso schneller. 77 Kilometer Glasfaserkabel will die Telekom nach eigenen Angaben in die Erde bringen und 18 neue Verteiler aufstellen.

Einer davon wird sozusagen im Vorgarten der evangelischen Kirche errichtet. Die Entscheidung, das zuzulassen, sei im Kirchengemeinderat am Ende einstimmig gefasst worden, berichtete Pfarrer Dr. Karl Braungart beim Spatenstich. Die Kirchengemeinde selbst werde aber Stand heute nicht angeschlossen – was sofort Telekom-Frau Sabine Wittlinger auf den Plan rief: Noch habe der Pfarrer ja Gelegenheit, den Anschluss auf den Weg zu bringen.

Die ersten Haushalte in Breuningsweiler sollen bereits in den kommenden Monaten das schnelle Internet nutzen können. „Sobald ein Straßenzug mit Glasfaser versorgt ist, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet“, so Wittlinger. Der Ausbau erfolge in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung.

In Breuningsweiler ist vielen das Internet bisher zu langsam

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth freut sich über den Ausbau. Er höre aus Breuningsweiler, wo bekanntlich „Geschäftsführer von mehreren weltweit tätigen Unternehmen“ wohnten, immer wieder Klagen über das langsame Internet. Dabei hätten insbesondere die vergangenen Jahre gezeigt, wie wichtig eine stabile Internetverbindung sei, auch als Standortfaktor für Gewerbetreibende.

Das neue Netz ermöglicht laut Telekom Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Nirgends in Deutschland wird so schnell ausgebaut wie in der Region Stuttgart

„Eine ganze Reihe von Spatenstichen“ besucht Landrat Richard Sigel aktuell, der betonte, der Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr habe in Winnenden mit insgesamt 13.000 Anschlüssen in Summe ans Glasfasernetz „Großes vor“. Das Ziel sei, dass der Landkreis bis 2030 flächendeckend mit schnellem Internet versorgt sei. Der mit der Telekom vorangetriebene Ausbau liege voll im Zeitplan, sagte Gerd Holzwarth vom Landratsamt, das Ziel, bis 2025 die Hälfte geschafft zu haben, werde vermutlich sogar früher erreicht. Helmuth Haag, bei der Region Stuttgart für das Projekt Gigabit-Region zuständig, ergänzte, die Region habe „das größte Ausbau-Tempo in ganz Deutschland“. An dem Ausbauprogramm beteiligen sich derzeit 175 Kommunen inklusive der Stadt Stuttgart sowie der fünf benachbarten Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr.

Die Rahmenvereinbarung mit der Telekom sieht zudem vor, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. Eine entsprechende Bitte, speziell aus Breuningsweiler, habe er bereits an die Telekom herangetragen. Hier soll im nächsten Schritt auch der Mobilfunk verbessert werden. Die Suche nach einem Standort für einen Mobilfunkmast läuft.