Das Haus im Schelmenholz, ein großes Alten- und Pflegeheim mit 135 Plätzen, hat für seine Mitarbeitenden und Bewohner schon Mitte Oktober Corona-Schnelltests angewendet. Quasi vom Tag, an dem es ihnen erlaubt war, hatten sie die Möglichkeit, in 15 Minuten zu erfahren, was Sache ist. Das ging, weil das Heim seiner Trägerin, der Evangelischen Heimstiftung (Eva), angeboten hatte, verschiedene Schnellverfahren zu testen, woraufhin die Eva dann den besten für alle ihre Heime einkaufte. Inzwischen