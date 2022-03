Schrauben auf der Backnanger Straße, Höhe Baumschule Wöhrle, in Richtung Hertmannsweiler? Das meldet eine Facebooknutzerin in den sozialen Medien. „Die Schrauben sind auf der Fahrbahn verteilt. Einige haben wir aufsammeln können. Polizei ist informiert“, schreibt sie am Sonntag, 27. März. Die Frau berichtet, dass sich beim eigenen Auto eine Schraube so sehr in den Reifen gebohrt hat, dass dieser Schaden genommen hat.

Geringer Sachschaden an einem Fahrzeug

Auf Nachfrage