Schuldig gesprochen: Winnender Dealer fliegt wegen Whatsapp-Chat mit Kiffer auf

Er handelte in Winnenden mit Marihuana, versorgte seine Kunden unter anderem am Theoder-Heuss-Platz und vor Dönerläden mit Zwei-Gramm-Beutelchen zu je 25 Euro. Dann flog der heute 28 Jahre alte Dealer auf. Whatsapp-Nachrichten auf dem Smartphone eines Kiffers verrieten ihn an die Polizei – die bei einer Hausdurchsuchung im Mai 2022 fast 850 Gramm Marihuana bei ihm sicherstellte. In seiner Geburtsstadt Waiblingen musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht dafür verantworten.

Whatsapp-Chats eines Abnehmers werden ihm zum Verhängnis

Dieser Verantwortung stellte sich der überaus höfliche junge Mann. Über seinen Verteidiger ließ er verlesen: „Mein Mandant legt hinsichtlich sämtlicher Anklagepunkte ein vollumfängliches Geständnis ab.“ Es wäre ihm angesichts der erdrückenden Beweislast auch kaum eine andere Möglichkeit geblieben als die Flucht nach vorn.

Konkret war ihm von der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorgeworfen worden, in drei Fällen jeweils zwei Gramm an einen Winnender verkauft zu haben. Einmal an einer Bushaltestelle, zweimal vor einem Imbiss. Diese Deals im März 2022 hat die Polizei aus einem Whatsapp-Chat herausgelesen. Auf die Nachrichten hatte sie wiederum Zugriff, weil der Abnehmer des Drogenhändlers sich der häuslichen Gewalt schuldig gemacht hatte und im Rahmen der Ermittlungen sein Mobiltelefon konfisziert worden war.

Im Mai 2022 steht die Polizei vor der Tür des Angeklagten

Auf Grundlage der Nachrichten erging ein Durchsuchungsbefehl – im Mai 2022 stand die Polizei vor der Tür des Angeklagten. Der kooperierte, verhielt sich ruhig und freundlich, erinnert sich ein Polizist vor Gericht, gab sogar freiwillig ein paar Gramm Gras heraus, die er hinter seinem Bett versteckt hatte. Drogenspürhunde stießen dann auf weitere, bereits in Plastikbeuteln portionierte Ware in einer kleinen Kammer. Neben 847,5 Gramm verkaufsfertig verpacktem Marihuana stellten die Beamten auch klassisches Drogenhändler-Zubehör wie eine Feinwaage, Plastikbeutelchen und ein Folienschweißgerät sicher. Und fünf Gramm Kokain.

Womit wir beim Hauptproblem des 28-Jährigen angelangt wären, wie im Verlauf der Befragung durch Richter Michael Kirbach, Direktor des Amtsgerichts Waiblingen, deutlich wurde: die eigene Drogensucht. Bis zu vier Gramm Kokain habe er am Tag konsumiert, sagt der Angeklagte vor Gericht – eine beträchtliche Menge. So beträchtlich, dass sie sich nicht mit den Hilfs- und Nebenjobs allein finanzieren lässt, die der Winnender in den vergangenen Jahren ausgeübt hat. Einen Schulabschluss hat er nie erreicht, zuletzt jobbte er als Barkeeper.

Dem weißen Pulver ist er nach eigenen Angaben verfallen, nachdem seine Ehe 2020 nach sieben Jahren in die Brüche gegangen ist. Seine zwei kleinen Kinder sehe er seither nur noch selten bis gar nicht, was ihn sehr belaste, sagt der 28-Jährige. Mit den Drogen habe er aber trotzdem aufgehört – die Hausdurchsuchung sei ein Schuss vor den Bug gewesen. Reuig sagt er vor Gericht: „Ich habe Scheiße gebaut. Ich muss bestraft werden – wie, das hängt von euch ab.“

Kein unbeschriebenes Blatt: Der Mann ist schon vorher auffällig geworden

Ein unbeschriebenes Blatt war der 28-Jährige allerdings schon vor seiner Drogenkarriere nicht. Sechs Eintragungen ins Bundeszentralregister weist seine Akte auf, von Fahren ohne Fahrerlaubnis über Betrug, Körperverletzung und Bedrohung bis hin zu einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Verurteilt wurde der Winnender jeweils zu Geldstrafen. Das jüngste Vergehen – 2022, fahrlässige Körperverletzung, er hatte mit einem Auto, das ihm nicht gehörte, wieder einmal ohne Fahrerlaubnis einen Unfall gebaut, bei dem die Beifahrerin verletzt worden war – bezieht Richter Kirbach in sein Urteil mit ein.

Das lautet: Der Mann wird schuldig gesprochen, er hat gewerbsmäßig mit Drogen in nicht unerheblicher Menge gehandelt. Seine Strafe: ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu zwei Jahren Bewährung. Der Mann sei nicht einschlägig vorbestraft, einsichtig, seine Prognose günstig. Hinzu kommen 80 soziale Arbeitsstunden und Pflichttermine bei der Drogenberatung. Richter Kirbach: „Das Problem, das dahintersteckt, ist noch nicht gelöst. Sie brauchen Hilfe bei der Aufarbeitung.“