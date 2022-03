„Manche sind gar nicht aus den Ferien zurückgekommen“, sagt Sabine Klass, Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Realschule. Mit Stand vom Donnerstagmorgen sind an den weiterführenden Schulen in Winnenden 86 Schülerinnen und Schüler mit Corona infiziert. An den Grundschulen sind es 47, an den städtischen Kindergärten 15. Das ergibt in der ersten Woche nach den Faschingsferien 146 Fälle unter den Kindern und Jugendlichen an Schulen und städtischen Kitas.

Die junge Generation stellt damit