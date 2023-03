Schulhof-Baustellen in Winnenden: Wie lange dauert der Umbau noch?

Baustellenbetrieb am Bildungszentrum I: Arbeiter werkeln und Bagger rollen zwischen der Geschwister-Scholl-Realschule, der Stöckachschule und dem Georg-Büchner-Gymnasium in Winnenden. Wie kommen sie voran? Was sind die nächsten Schritte? Unsere Redaktion hat nachgefragt und sich ein Bild von der Baustelle gemacht.

Schon nach Pfingsten letzten Jahres wurde der obere Schulhof nach der Erneuerung freigegeben. Helle Pflastersteine ersetzen jetzt den bisherigen Boden. Eine neue Verbindungstreppe zum unteren Schulhof und frisch gepflanzte Bäume zieren das Bild. Die Schulkinder freuten sich über neue Spielgeräte, insbesondere das Trampolin ist sehr beliebt. Die Holzhackschnitzel, die vor der Erneuerung noch rund um die Spielgeräte für Fallschutz gesorgt haben, wurden durch einen Tartanbelag ersetzt.

Bauarbeiten am Bildungszentrum in vollem Gange

Wer sich auf dem Gelände des Bildungszentrums umsieht, dem fallen zwei Dinge auf: Die Bauarbeiten sind zwar noch in vollem Gange, es hat sich aber auch schon viel getan. Es sind weiterhin mehrere Bagger und mindestens eine Walze im Einsatz. Der untere Schulhof vor dem Georg-Büchner Gymnasium ist umzäunt und es stehen die nächsten Ladungen der hellen Pflastersteine bereit.

Neue Sportanlage und Sitzgelegenheiten

Im Dezember letzten Jahres haben die Planer nach Angaben von Franziska Götz, Pressesprecherin der Stadt Winnenden, den Innenhof (oder auch Nordhof) des Büchner-Gymnasiums wieder zur Nutzung freigegeben. „Der Nordhof wurde komplett neu gestaltet. Ein Klassenzimmer im Grünen, eine Streetball-Anlage, viele neue Sitzgelegenheiten und neue Bodenbeläge sind die Highlights des neuen Nordhofs“, schreibt sie.

Die Streetball-Anlage werde von den Schülern und Schülerinnen gerne genutzt. Des Weiteren habe man die Bepflanzung vom Innenhof und dem unteren Schulhofbereich mit neuen Bäumen und Sträuchern fertiggestellt.

Was sind die nächsten Schritte?

Probleme gibt es laut Stadtverwaltung zur Zeit mit der Decke des stillgelegten Tankraums im Georg-Büchner-Gymnasium, die neu abgedichtet werden muss. Hier wurde in früheren Tagen das Heizöl gelagert. So wird der Bereich an zwei Ausgängen (E6 und E7) erst im Nachgang fertig, da die Arbeiten an der Dachabdichtung wetterabhängig seien. Zuvor sind noch kleinere Rohbauarbeiten nötig. Nächste Woche sollen laut Franziska Götz, die Pflasterarbeiten im unteren Schulhof-Bereich beginnen.

In den Osterferien sollen anschließend die Gerätehäuser für die Stöckachschule und die Ganztagsschule „Tomate“ geliefert und aufgestellt werden.

Genug Platz trotz Baustelle?

In Betrieb sind die drei von der Baustelle betroffenen Schulen natürlich trotzdem. Aber haben die Schülerinnen und Schüler während des Umbaus überhaupt genug Platz, vor allem in den Pausen? Wie Franziska Götz berichtet, verteilen sich die Kinder und Jugendlichen des Georg-Büchner-Gymnasiums im Nordhof und vor dem Haupteingang. Die Schülerinnen und Schüler der Realschule teilen sich den frisch sanierten oberen Schulhof mit den Grundschulkindern der Stöckachschule, haben aber auch noch den Hof zwischen der Realschule und der Stöckach-Sporthalle zur Verfügung.

Dieses Jahr im Mai soll alles fertig sein. Die Gesamtkosten für die Modernisierung belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.