Schulkonzert mit zwei Orchestern und Lessing-Gymnasiast Moritz Schneider

Drei Jahre, sechs Monate und 16 Tage oder auch 1866240 Minuten - so lange hatte es pandemiebedingt kein Schulkonzert mehr am Lessing-Gymnasium Winnenden (LGW) gegeben. Berechnet hat das Schulleiter Jörg Steinl, wie Lehrerin Silke Seibt an die Presse berichtet. Doch im Folgenden geht es nicht um Mathematik, sondern um Musik - die erstmals in der bei der Sanierung neu gestalteten Aula erklang.

Die Musizierklassen der Unterstufe sowie das Schulorchester des LGW in Kooperation mit der Musical-AG hatten eingeladen zu „LGW Classics“. Die Kinder der Streicherklasse 5, die teilweise erst seit wenigen Monaten ihre Instrumente lernen, spielten zu Beginn „Shark Attack“, „Barrier Reef“ und „Captain Jacks’ Hornpipe“. Weiter ging es mit der Musizierklasse 6 und der „Weltraum Suite: March of the Astronauts, Lost in Space, Return to Earth“.

Kostümierte Moderatoren

Die Anmoderation der Stücke übernahm die Musical-AG, immer in einem passenden Kostüm (Pirat, Roboter, Astronaut) trugen die Schülerinnen die geistreichen Texte von Lehrerin und AG-Leiterin Christine Demmler vor.

Tosender Applaus fürs Vivaldi-Stück

Im Anschluss zeigte das Schulorchester der Mittel- und Oberstufe seine Vielseitigkeit: Es erklangen Filmmelodien aus „Mission Impossible“ und „Game of Thrones“. Das herausforderndste Stück sei das Fagottkonzert G-Dur von Vivaldi gewesen.

Der „hauseigene“ Solist Moritz Schneider - LGW-Schüler und mehrfacher Jugend-musiziert-Preisträger - zeigte sein Können. Einfühlsam und intonationssicher begleitete ihn das Schulorchester unter Leitung von Daniel Schurr. Der tosende Applaus verlangte nach einer Zugabe: Passend ertönte am Schluss Elgars berühmter Marsch „Pomp and Circumstances“.