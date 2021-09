Am Montag beginnt die Schule wieder, und zwar richtig, mit vollen Klassenzimmern. Sabine Klass, die geschäftsführende Rektorin der Winnender Schulen, freut sich heute schon darauf. „Wir planen so, als ob es kein Corona gäbe“, sagt sie. Eigentlich müsste sie sagen „fast“ so. Denn die fiesen Viren sind weiter unterwegs im Land, und Sabine Klass ahnt auch, dass wir sie nie wieder loswerden. Aber Schulen können sich anpassen. Der Virenschutz bleibt wichtig, und er wurde erst am Mittwoch vom