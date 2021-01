Für Schüler in den Abschlussklassen sind die Weihnachtsferien vorbei. Am Montag hat für sie der Unterricht im neuen Jahr begonnen, hauptsächlich per Internet. Wie das geklappt hat?

Jörg Steinl, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums, berichtet von teils schweren Störungen auf der Plattform „Moodle“. „Das ist natürlich ärgerlich“, sagt er. Die Schüler und Lehrer seinen auf den Fernunterricht gut vorbereitet gewesen. „Wir waren gerüstet. Aber das Land hat offensichtlich seine Hausaufgaben