Schwaikheimer Straße in Winnenden: Bei Dunkelheit Parkleuchte nötig?

An der Schwaikheimer Straße in Winnenden beschweren sich Anwohner regelmäßig über zu schnelle Verkehrsteilnehmer. Aber auch Autofahrer, die sich über die dort parkenden Fahrzeuge echauffieren, wenden sich immer wieder an die Stadtverwaltung. Zudem sind die parkenden Autos, je nach Witterung und Lackierung, teilweise schwierig zu sehen (wir haben berichtet). Müssten die Halter dort eigentlich die Parkleuchte aktivieren?

Das zumindest meint der Winnender Reinhold Jekal, der sich anlässlich des Artikels „Gefährliche Manöver“ vom 21. Februar an unsere Redaktion gewandt hat. „Ausführlicher Bericht und großes Foto über parkende Fahrzeuge in der Dunkelheit und das Ergebnis? Fehlanzeige!“, schreibt er. Die Lösung stehe in der Straßenverkehrsordnung in § 17 Abs. 4. „Grundsätzlich gilt, dass geparkte Autos innerhalb geschlossener Ortschaften mit einer eigenen Lichtquelle sichtbar gemacht sein müssen, das heißt, Parkleuchte einschalten!“, lautet sein Fazit. Falls das nicht geschieht, soll es Knöllchen geben, solange bis die Einsicht siegt oder der Geldbeutel meckert.

Straßenbeleuchtung vorhanden

Was meint die Stadtverwaltung zu Jekals Vorschlag? „Haltende Fahrzeuge sind außerhalb geschlossener Ortschaften mit eigener Lichtquelle zu beleuchten. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist eine eigene Beleuchtung (beispielsweise durch Parkleuchten) nur dann erforderlich, wenn die Straßenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausreichende Entfernung nicht deutlich sichtbar macht“, erklärt Franziska Götz, Pressesprecherin der Stadt.

Da sich die Schwaikheimer Straße innerhalb der geschlossenen Ortschaft befindet und mit Straßenbeleuchtung ausgestattet ist, werden keine Parkleuchten für parkende PKWs benötigt.

Winnender bleibt hartnäckig

Reinhold Jekal will sich damit nicht zufrieden geben. „Ein dunkles Fahrzeug zwischen zwei Laternen ist zum Beispiel schlecht zu erkennen, und verpflichtet folglich, die Parkleuchte einzuschalten, außerhalb geschlossener Ortschaft sogar die komplette Beleuchtung“, schreibt er unserer Redaktion. Er kennt die Strecke, war dort auf dem Arbeitsweg früher regelmäßig unterwegs.

Verkehrsschau Mitte März

Auch Franziska Götz meldet sich daraufhin noch einmal und erklärt, wie die Stadtverwaltung zu ihrer Sichtweise kommt. „Bei Kontrollfahrten durch unseren Gemeindevollzugsdienst waren bisher alle in der Schwaikheimer Straße geparkten Autos für unsere Mitarbeitenden ordnungsgemäß erkennbar.“

Auch Autos mit dunkler Farbe seien in der Dunkelheit jederzeit durch die Beleuchtung der Straßenlaternen, in Verbindung mit der reflektierenden Wirkung der Scheinwerfer, beziehungsweise Rückleuchten gut wahrzunehmen gewesen.

Dem Hinweis von Reinhold Jekal soll jedoch trotzdem nachgegangen werden: Bei einer Verkehrsschau Mitte März, an der unter anderem Vertreter der Stadt und der Polizei teilnehmen.