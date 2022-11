Seit 25 Jahren ein Sehnsuchtsort  für Feinschmecker: Rebeccas Feinkost

„Ohne Rebeccas Ciabatta hätte ich die Nachmittage nicht überstanden“, hat mal ein Schüler in einer Abizeitschrift geschrieben. Jede Wette: Alle Abi-Zeitungsleser wussten, welche Rebecca gemeint war. Rebecca und Carmine Jacovino betreiben seit 25 Jahren den Feinkostladen in Winnenden, wo Feinschmecker einkaufen können, als wären sie in Italien, frischen Fisch bekommen und dazu ein freundliches Gespräch mit Rebecca oder ein genüsslich zelebriertes Salamischeiben-Schneiden von Carmine.

Die belegten Brote entstehen im Zwiegespräch mit dem Kunden

Jacovinos belegte Ciabattabrote sind unübertroffen. Keines ist wie das andere. Im Zwiegespräch mit dem Kunden entstehen sie: Mit Zwiebeln oder Natur? Als Grundlage erst einmal einen Paprika-Frischkäse? Dann: Welche Salami dazu? Noch eine Scheibe Tomate? Ein Salatblatt? Einen reifen Höhlenkäse? Wer antwortet, bekommt eine Komposition nach eigenem Gusto. Wer viel zu bedröppelt ist, um etwas zu wählen, darf zugucken und zuhören, wie Carmine spontan und mit großer Kennerschaft ein Ciabattabrot zusammenstellt, von dem der Komponist selbst so euphorisch wird, dass er Daumen und Zeigefinger zusammengelegt in die Höhe schwingt und zum Kunden sagt: „Ich bin gespannt, was du mir morgen sagst, wie es dir geschmeckt hat.“ Der Kunde verlässt den Laden, setzt sich an seinen Schreibtisch, beißt in die Ciabatta und schmeckt die cremige Basis, die Salami und die Tomate ... und denkt sich: Der Tag wird doch noch gut.

Die Geschichte des Ladens beginnt eigentlich in den 60er Jahren

Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem Corona so viele Begegnungen verhindert, wird Rebeccas Feinkostgeschäft 25 Jahre alt. Eigentlich wollten Jacovinos diesen Anlass groß mit ihren Kunden feiern, aber das geht jetzt nicht. Wenigstens dürfen wir in der Zeitung die Geschichte dieses einzigartigen Ladens erzählen, die eigentlich schon viel früher begann, in den 60er Jahren in Winnenden. Als Rebecca drei Jahre alt war, holte ihr Vater die Familie aus dem Dorf Terravecchia ganz im Süden von Italien nach Winnenden ins Württembergische. Die acht Geschwister wuchsen in einem Haus an der Ringstraße auf. Mit 14 Jahren fing Rebecca an zu arbeiten und zu lernen bei Feinkost-Wieland am Markt, einem Geschäft, in dem viele alteingesessene Winnender einkauften, die alle das junge Mädchen als Rebecca kannten. 1975 arbeitete sie als Verkäuferin bei Wieland, machte Fortbildungen und ließ sich vom Chef zeigen, wie man Fische ausnimmt und filetiert. „Andere wollten das nicht unbedingt, aber ich wollte immer das machen und lernen, was der Chef macht.“

1980 heiratete Rebecca ihren Mann Carmine, den sie beim Urlaub in ihrem Heimatdorf Terravecchia kennengelernt hatte, weil er dort auch Urlaub machte und aus demselben Dorf stammt. Carmine hatte im Sauerland gelebt und gearbeitet und er zog zu seiner Frau nach Winnenden, fand Arbeit bei Kärcher. Rebecca arbeitete weiter bei Wieland. Die beiden Töchter kamen zur Welt. 1993 schloss Wieland sein Geschäft, und Winnenden war für einige Zeit ganz ohne Feinkostladen. Jacovinos juckte es in den Fingern, sich selbstständig zu machen, mit einem Geschäft, das Wissen und Können anzuwenden, das sich Rebecca bei Wieland erworben hatte. 1995 kamen sie mit dem Eigentümer eines Ladens an der Torstraße zusammen, besprachen sich mit Banken, mit Beratern von der IHK und dem Einzelhandelsverband und spürten irgendwann: Es könnte gutgehen mit der Selbstständigkeit. „Der Berater von der IHK hat uns sehr ermutigt“, sagt Rebecca, „er traute uns das zu.“ Sie hatten kein Eigenkapital, mussten den Start über Gründerdarlehen finanzieren. Carmine Jacovino sagt: „Ich hab schon dreimal überlegt, ob wir uns selbstständig machen sollen, aber ich habe mir gesagt: Rebecca kann das, und sie ist bekannt in Winnenden.“

Bei der Geschäftseröffnung waren mehrmals die Fische ausverkauft

Der erste Tag im neuen eigenen Geschäft war unglaublich. Es kamen so viele Kunden, dass der Fischwagen zweimal an diesem Tag nachliefern musste. „Rebeccas Feinkost“ nannten sie es, weil die Wieland-Kunden sie unter diesem Namen kannten, und tatsächlich kamen sie praktisch alle dann zu Jacovinos. Ihr Mann Carmine arbeitete zu der Zeit noch bei Kärcher, merkte aber nach einem Jahr: „Es wird zu viel.“ Seine Chefs bei Kärcher hatten viel Verständnis dafür, boten ihm Teilzeit an und sagten, er könne wieder kommen, wenn er möchte. „Ich habe so viel Glück gehabt in Winnenden“, sagt Carmine Jacovino.

Das Geschäft entwickelte sich. Am Anfang war das Sortiment noch international. Viele Zutaten für die asiatische Küche waren im Angebot. Immer mehr schälte sich heraus, dass italienische Spezialitäten bei ihnen am meisten gefragt waren, weil sie Italiener sind. Was sich über all die Jahre im Programm hielt, waren die frischen Fische, Rebeccas Spezialgebiet. „Wir haben immer noch den gleichen Lieferanten wie damals“, sagt sie. Zwischendurch hatte sie mal andere Lieferanten probiert, aber deren Qualität war ihr nicht gut genug. „Vom Fisch muss man was verstehen, und der Lieferant muss wissen, dass man was versteht“, sagt sie, „ich kaufe den Fisch ja am Telefon, aber er weiß, was er mir anbieten kann.“ Manchmal sage er schon von sich aus: „Das möchte ich Ihnen nicht empfehlen.“

Seit 15 Jahren ist der Laden in der oberen Marktstraße

Nach zehn Jahren an der Torstraße kam Marianne Kreh auf Jacovinos zu und bot ihnen den Laden in der Marktstraße 58 an. Sie zogen um in die wichtigste Winnender Geschäftsstraße und sind heute noch glücklich über diese Entscheidung, nicht nur, weil sie weniger Miete bezahlen, sondern auch, weil sie in diesem Haus genau die Ausstattung bekommen, die sie brauchen. „Der Vermieter ist einfach toll“, sagt Carmine Jacovino, „war brauchen gar nicht viel Schriftliches. Ich weiß immer: Sein Wort gilt.“

Es ist schön, vielen netten Kunden zu begegnen

Im Nebenraum des Geschäfts beginnt die Arbeit schon früh am Tag. „Wir stehen morgens um fünf Uhr auf. Mein Mann schmeißt mich beim Geschäft aus dem Auto und fährt gleich weiter zum Stuttgarter Großmarkt“, berichtet Rebecca. 70 Stunden arbeiten sie bestimmt pro Woche. Er ist jetzt 64 Jahre alt, sie ist 60. Die beiden Töchter kennen das Geschäft, aber sie haben andere, schöne Berufe. Rebecca und Carmine Jacovino werden den Laden noch eine Weile führen, denn es ist schön, Kunden zu beraten, Rezepte zu erklären, für Familienfeste italienische Buffets vorzubereiten und mit Schülern über Feinheiten eines belegten Ciabattabrots zu reden. „Wir verkaufen gerne. Immer wieder sind wir froh, dass wir hier sind und so nette Leute haben, denen wir im Geschäft begegnen.“