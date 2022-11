Seit fast 30 Jahren eine Institution in Winnenden: Rebeccas Feinkost wird vergrößert

Rebecca und Carmine Jacovino sind mit ihrem Feinkostladen „Rebeccas Feinkost“ seit 27 Jahren eine Institution in Winnenden. Frischer Fisch, original italienische Salami und die legendären belegten Ciabatta-Brötchen locken die Kunden ins Geschäft – und natürlich die herzliche Art und die Hingabe, mit der das Ehepaar den Laden schmeißt. Daran wird sich vorerst nichts ändern: „Bis auf Weiteres hören wir nicht auf“, sagt die 62-jährige Feinkost-Expertin. Der Laden wird sogar größer: „Rebecca“ erweitert in die seit kurzem leerstehende ehemalige Sparda-Filiale. Was dahintersteckt, hat Rebecca Jacovino unserer Redaktion verraten.

„Wir können Top-Zahlen vorweisen, aber man muss auch hart dafür arbeiten“

Immer wieder macht das Gerücht die Runde, es sei bald Schluss mit „Rebeccas Feinkost“. Tatsächlich war das Ehepaar Jacovino im vergangenen Jahr ganz knapp davor gewesen, den Laden am Kopf der Marktstraße an eine Nachfolgerin zu übergeben. Doch kurz vor Abschluss des Vertrags sei die Interessentin überraschend abgesprungen, berichtet Rebecca Jacovino. „Es läuft sehr gut, wir können Top-Zahlen vorweisen, trotz Corona“, sagt die erfahrene Geschäftsfrau, „aber man muss auch hart dafür arbeiten, das schreckt viele ab.“

Aber wie passt das zusammen: Noch vor kurzem war sie auf der Suche nach einer Nachfolgerin, jetzt ist sie im Begriff, den Laden sogar zu vergrößern?

Zeit aufzuhören? Rebecca Jacovino stand zwischenzeitlich kurz vor dem Burnout

Zum einen liegen anstrengende, nein, sogar richtig harte Jahre hinter Rebecca und Carmine Jacovino. Der 66-jährige Italiener, der aus demselben Dorf in Süditalien stammt wie seine Frau, war 2019 an Lungenkrebs erkrankt. Rebecca Jacovino selbst hatte einen schweren Schicksalsschlag in der Familie zu verkraften. Dazu der schöne, aber intensive Job: Beide ackerten von Montag bis Samstag durch, locker 75 Stunden pro Woche. Als Carmine wegen seiner schweren Krankheit kürzertreten musste, wurde es Rebecca zu viel. „Ein befreundeter Psychiater hat bei mir Ansätze von Burnout festgestellt“, berichtet die 62-Jährige offen. Vor circa zwei Jahren haben Jacovinos den Montag deshalb zum Ruhetag erklärt. Und sie haben begonnen, sich um ihre Nachfolge Gedanken zu machen.

Heute geht es Rebecca Jacovino wieder gut und auch ihr Mann hat den Krebs zum Glück besiegt. Zwar sind sie immer noch bereit, das Geschäft früher oder später abzugeben. Sie würden den Übergang dann aber gerne mitgestalten: „Wir wollen nichts überstürzen. Und wir wollen, dass der Laden erhalten bleibt“, sagt Rebecca Jacovino, „das sind wir unseren tollen Kunden schuldig. Die haben uns immer unterstützt und wären, denke ich, sehr traurig.“

Mitten hinein in die aktuelle Phase des emsigen Weiterschaffens und zwanglosen Umschauens hat Hauseigentümer Dietrich Kreh, der seine Buchhandlung ein Stockwerk höher betreibt, den Jacovinos einen verlockenden Vorschlag unterbreitet: Sie könnten ihren Laden doch erweitern, per Wand-Durchbruch in den Raum nebenan, in dem bis vor kurzem noch die Geldautomaten der Sparda-Bank standen. Die SB-Filiale hat bekanntlich zugemacht und steht seit Mitte September leer. Die Räume waren schon früher einmal verbunden gewesen, als sich hier die Druckerei der Winnender Zeitung befunden hat, noch ehe Rebecca und Carmine Jacovino mit ihrem Laden aus der Torstraße in die Markstraße gezogen sind.

Mit der Treppe am Eingang hadert das Ehepaar Jacovino schon seit dem Einzug

Der Vermieter hatte sich erinnert, dass das Ehepaar Jacovino schon immer mit der kleinen Treppe am Eingang hadert. Die stellt eine Hürde dar für Ältere, Menschen mit Behinderung oder Eltern mit Kinderwagen. „Wir machen deshalb oft Straßenverkauf“, scherzt Rebecca Jacovino. Eine Rampe an der Marktstraße, die das Problem gelöst hätte, hat der Gemeinderat vor vielen Jahren abgelehnt.

Am Eingang der Ex-Sparda-Filiale gibt es hingegen eine Rampe, der Zugang ist also barrierefrei. „Wir wollen diese Rampe nutzen, damit die Kunden besser in den Laden kommen“, sagt Rebecca Jacovino. Ein weiterer Vorteil: mehr Platz für die Waren und vielleicht sogar für ein, zwei Stehtische, an denen bei Regen Ciabatta-Brötchen verputzt und Kaffee getrunken werden kann. Womöglich werden das Weinsortiment erweitert und das Angebot an verpackten Waren.

Das hält den zusätzlichen Aufwand im Rahmen, glaubt die Geschäftsfrau. Vielleicht stocke die Hilfskraft ein bisschen auf, es gebe dann ja eine größere Fläche sauberzuhalten. Und finanziell? Dietrich Kreh habe ihr den zusätzlichen Raum für einen sehr fairen Mietpreis angeboten, sagt die 62-Jährige.

Aktuell wird der Durchbruch vorbereitet. Statiker haben bereits geprüft, dass es in dem altehrwürdigen Gebäude, in dem auch die Winnender Zeitungsredaktion arbeitet, nicht zu Problemen kommt. Vermutlich wird in dem zusätzlichen Raum auch ein neuer Boden verlegt. Es muss Inventar beschafft, eingeräumt, dekoriert werden. Bis „Rebeccas Feinkost“ das Geschäft wirklich erweitert hat, wird also noch ein bisschen Zeit vergehen.

Ans Aufhören aber denken die beiden freundlichen Ladenbetreiber aktuell fast gar nicht mehr.