Neun Monate Haft, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, die Übernahme der Verfahrenskosten, 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit und die Überstellung in die Obhut eines Bewährungshelfers, so lautete das Urteil, das Richter Armin Kärcher am Montag, 22. März, in der Hauptverhandlung verhängte. „Der Bewährungshelfer wird sich nicht nur darum kümmern, dass Sie die Arbeitsstunden auch tatsächlich ableisten. Er steht Ihnen auch sonst zur Seite und hilft Ihnen beim Umgang mit den