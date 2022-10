"Sensation" in Winnenden: Alle Erzieherinnen-Stellen in Kitas besetzt

Klar, auch in Winnenden waren vergangenen Winter Kindergartengruppen tageweise geschlossen, weil der Krankenstand überhandgenommen hatte, Corona und all die anderen nicht aus der Welt verschwundenen Krankheiten, aber auch, weil schwangere Kolleginnen von heute auf morgen nicht mehr einsetzbar sind.

Doch grundsätzlich ist die Lage in den städtischen Kitas geradezu paradiesisch, wie der zuständige Amtsleiter Thomas Pfeifer ganz aktuell im Gemeinderat berichtet hat. „Wir haben derzeit alle Stellen besetzt, da beneiden uns sicher andere Kommunen“, sagte er stolz und gebrauchte selbst das Wort „sensationell“.

Doch wie kommt das? Worin unterscheidet sich die Stadt Winnenden als Kindergartenträger von anderen Kommunen? Angesichts einer langen Tagesordnung fasste sich Thomas Pfeifer kurz, nannte die (zusätzlich) vielen, nämlich 28, Auszubildenden als Vorteil fürs Personal, genauso wie die „guten Arbeitsbedingungen und Strukturen“. Aha. Beispiel? „Wir von der Verwaltung nehmen den Kitas viel Verwaltungsarbeit ab.“ Okay, und der Rest?

Von Flexibilität bis Pedelec-Zuschuss

Auf Nachfrage der Redaktion schickt Thomas Pfeifer tags darauf noch eine Liste, was denn genau die guten Arbeitsbedingungen ausmacht, lässt sich also gerne in die Karten schauen, wie die Stadt Mitarbeitende und damit auch Eltern zufriedenstellt.

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter haben deutlich mehr Verfügungszeit (für Vorbereitung der pädagogischen Arbeit, Besprechungen, Dokumentationen etc.) als vom Kommunalverband für Jugend und Soziales vorgegeben. Zum Teil sei diese Zeit sogar frei verfügbar, muss also nicht zu einer bestimmten Zeit in der Einrichtung erbracht werden. „Dies ist zum Beispiel vorteilhaft für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, schreibt Pfeifer.

Außerdem bietet Winnenden zum Beispiel für Rückkehrerinnen aus der Elternzeit eine Vielzahl an Teilzeitmöglichkeiten an und geht auf die Wünsche und Erfordernisse ein, was zum Teil in sehr geringe Beschäftigungsumfänge münden kann.

Anerkennungspraktikanten zählen nur zu 60 Prozent zum Fachkräfteschlüssel (anstatt zu 100 Prozent).

PIAs (also Auszubildende im pädagogischen Bereich) zählen nicht zum Fachkräfteschlüssel.

Ein großer Vertretungspool ist vorhanden, um Ausfälle zu ersetzen.

Viele Verwaltungsarbeiten werden vom Fachamt übernommen und sind nicht auf die Kitas delegiert, wie das bei vielen Trägern üblich sei. Pfeifer zählt Anmeldung, Abmeldung, Gebührenabwicklung als Beispiele auf.

Unterstützung durch pädagogische Fachberatungen, Coaching und Supervision.

Geringe Fluktuation und viele eher kleine, überschaubare Kindergarten-Einrichtungen.

Dem Personal werden Zuschüsse für die Fahrkarte oder für ein Pedelec gewährt.

Neubauten sind ebenfalls attraktiv

Die Liste ist nicht vollständig, was Thomas Pfeifer mit drei Punkten andeutet. Sicher könnte man einfügen, dass Winnenden über sehr wenige alte und sehr viele neue Gebäude für die Kinderbetreuung verfügt. Drei neue werden voraussichtlich ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 zur Verfügung stehen und damit 140 Plätze für Kinder über drei Jahren und 40 Plätze für Kleinkinder anbieten. Sie befinden sich im Neubaugebiet Adelsbach I und am Rand des Stadtquartiers Schelmenholz (Kita Koppelesbach und Kita Körnle III). „Wir sind dann gut aufgestellt“, sagte Thomas Pfeifer zu den Gemeinderäten, die zuvor gefragt hatten, wie viele Plätze denn fehlten, beziehungsweise, ob es irgendwo Wartelisten gebe.

Es fehlen 45 Plätze – rechnerisch

Momentan bietet die Stadt 183 Kindergartenplätze und 80 Krippenplätze. Rein rechnerisch fehlten derzeit 45 Betreuungsplätze, aber durch ein gewisses Jongliervermögen auf allen Seiten kann das noch aufgefangen werden. „Das Schelmenholz hatte noch nie so viele Kinder“, sagt Pfeifer. Einige weichen auf den Christian-Wunderlich-Kindergarten und andere Einrichtungen in der Kernstadt aus. Denn: „Nur, wenn die Eltern eine Wunschkita wollen, aber dort gerade kein Platz frei ist, dann müssen sie warten. Ansonsten bieten wir ihnen einen Platz in einer anderen Einrichtung an“, sagte Thomas Pfeifer dazu. Die Eltern haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, aber nicht auf einen bestimmten.

Zur Überbrückung schafft die Stadt auch kurzfristig Lösungen, zum Beispiel für die sich im Bau befindliche Kita Adelsbach I. „Wir schaffen eine Interimskita für die Kinder aus dem Neubaugebiet und ukrainische Flüchtlingskinder. Dafür haben wir auch schon eine Ukrainisch sprechende Erzieherin“, berichtete Pfeifer.

Bedarf an Ganztagsbetreuung steigt

Wer eine Ganztagsbetreuung wünscht, findet die sowieso nicht automatisch in seinem Wohnviertel, sondern bringt das Kind auf dem Weg zur Arbeit hin, das Kinderhaus Seewasen zum Beispiel gegenüber von Aldi ist dafür eigens mit einem entsprechenden ringförmig angelegten Parkplatz ausgestattet.

Stark steigt das Interesse an Betreuung für Kinder unter drei Jahren, aus Birkmannsweiler besuchen zum Beispiel 17 Kinder eine Ganztagskita in der Kernstadt. In dem Teilort schlägt der Kinderboom voll durch: „In vier Jahren sind 60 Kinder dazugekommen, ohne dass ein neues Baugebiet entstanden wäre“, sagt Pfeifer mit Blick auf seine Geburten-Fieberkurvengrafik. Es sei dem 25-Jahres-Zyklus geschuldet, in dem sich die Generationen in den Bestandswohnungen ablösen. „Auch in Breuningsweiler übersteigt inzwischen die Nachfrage im Kleinkindbereich das Angebot.“

Verhandlung mit Kirche Hertmannsweiler

Für Hertmannsweiler erwartet Thomas Pfeifer den Anstieg der Geburtenzahlen noch. Hier ist die Lage aber auch deshalb entspannt, weil der Waldorfkindergarten aus der Kernstadt nach Hertmannsweiler gezogen ist. „Spannend ist nur, ob die Eltern das Angebot auch annehmen“, so Pfeifer.

Für den „abgängigen“ kirchlichen Kindergartenbau bahnt sich auch schon eine Lösung an. Die Stadt möchte den Neubau eines viergruppigen Kindergartens für das Wohngebiet Kirchhofäcker vorziehen und ihn in die Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Hertmannsweiler/Bürg übergeben. Diese könnte dann den 50 Jahre alten Kindergarten aufgeben. Für die Verhandlung mit der Kirche hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung ermächtigt per einstimmigen Beschluss für die gesamte Bedarfsplanung für die örtliche Kinderbetreuung.