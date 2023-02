Sexuelle Belästigung: Winnender Taxifahrer verurteilt - Verteidiger widerspricht

Hat ein Taxifahrer am Ende einer Beförderungsfahrt von Winnenden in den Teilort Baach seinen weiblichen Fahrgast sexuell belästigt? Hat er über ihren Oberschenkel gestreichelt, seinen Arm um ihre Schulter gelegt und sie zu sich heranzuziehen versucht? Und hat er sie dazu aufgefordert, anstatt den Fahrpreis zu entrichten, sexuelle Handlungen vorzunehmen?

Gut eine Woche nach dem ersten Verhandlungstag am Amtsgericht Waiblingen mit Aussagen der 27-jährigen Geschädigten und des Polizeibeamten, der ihre Anzeige bearbeitet hatte, kamen nun die Geschäftsführerin des Taxiunternehmens, bei dem der Angeklagte im Juli 2022 angestellt war, und zwei seiner Kollegen als Zeugen zu Wort. Denn der Angeklagte bestreitet, dass er die Frau gefahren hat. Sie wiederum hat ihn aufgrund von Fotos bei der Polizei und im Gerichtssaal wiedererkannt.

Die fragliche Fahrt wurde gegen 3 Uhr bestellt, was sagen Taxikollegen?

Beide Fahrer-Kollegen erklärten dem Richter Fabian Lindner nahezu wortgleich, sie hätten zur fraglichen Zeit mit weiteren Kollegen vor einem Winnender Club, in dem in dieser Nacht eine „riesige Party“ stattgefunden habe, auf Kundschaft gewartet. Dort sei kurz vor 3.30 Uhr auch der Angeklagte zu ihnen gestoßen. Gemeinsam sei man zum Winnender Bahnhof gefahren, um beim Eintreffen der S-Bahn aus Stuttgart um 3.38 Uhr mögliche Kunden in Empfang zu nehmen.

Der Fahrer, auf dessen Handy das Ruftelefon des Unternehmens in dieser Nacht umgeleitet war, sagte zudem aus, zwei, drei Tage nach diesem Wochenende habe „die Chefin“ ihn und seine Kollegin gefragt, ob in dieser Nacht eine Beförderungsfahrt von Winnenden nach Baach stattgefunden habe. Aus diesem Grund könne er sich auch noch an das Geschehen erinnern. Die Antwort damals: Nein, er selbst habe keine derartige Fahrt durchgeführt, und telefonisch sei auch kein Taxi dafür angefordert worden.

Geschäftsführerin legt Arbeitszettel vor

„Richtig wütend“ sei sie, erklärte die Geschäftsführerin des betroffenen Taxiunternehmens, dass sie in der Zeitung von der Gerichtsverhandlung lesen musste. Bis dahin habe sie überhaupt nicht gewusst, um was es bei der „ganzen Sache“ gegangen sei. Als die Unternehmerin im vergangenen Juli von der Polizei per E-Mail eine Täterbeschreibung zugeschickt bekam, hätten sowohl sie als auch ihr Mann sofort den Angeklagten identifiziert.

Von den sechs Fahrern, die an diesem Wochenende für ihr Unternehmen im Einsatz waren, sei ausschließlich er infrage gekommen. Auf dem Arbeitszettel des Mannes, den sie im Original dem Gericht vorlegte, sei für die betreffende Nacht allerdings keine Fahrt von Winnenden nach Höfen-Baach vermerkt, wohl aber eine sogenannte „Fehlfahrt“ nach Erdmannhausen, also eine Fahrt, bei der ein Taxi telefonisch angefordert wird, am vereinbarten Treffpunkt allerdings kein Kunde wartet.

Der bisher nicht vorbestrafte Angeklagte erklärte zu seiner Person, dass er nach der Insolvenz seines vorherigen Arbeitgebers seit 2014 als Taxifahrer arbeite. Bis zum September vergangenen Jahres sei er bei dem Winnender Unternehmen angestellt gewesen. Dann habe er dort gekündigt und arbeite seitdem für ein Backnanger Unternehmen. In Winnenden fahre er nur noch im Nebenjob.

Staatsanwältin glaubt der Geschädigten und warnt den Mann mit scharfen Worten

Auch nach der Befragung der Kollegen sah es die Vertreterin der Staatsanwaltschaft für erwiesen an, dass sich der Vorfall so ereignet habe, wie ihn die Geschädigte der Polizei und erneut vor Gericht schilderte. Ihre Aussage sei absolut glaubhaft, detailgenau und stimmig gewesen, sowohl sie wie auch die Arbeitgeberin hätten den Angeklagten identifiziert. Dieser habe die Enge des Taxis, den Halt an einem einsamen Ort und seine Machtstellung ausgenutzt, um eine Straftat zu begehen. Niederträchtig und infam sei es, dass er dann noch den Versuch unternommen habe, die Tat dadurch zu verschleiern, dass er in seinen Arbeitszettel eine Fehlfahrt eingetragen habe. Die Staatsanwältin warnte den Angeklagten, sollte es in Zukunft erneut zu einem derartigen Vorfall kommen, „steht auch ein Berufsverbot nach Paragraf 70 des Strafgesetzbuchs gegen Sie im Raum“.

Der Verteidiger des Angeklagten wiederum plädierte dafür, seinen Mandanten freizusprechen. Dieser bestreite, die Fahrt nach Höfen-Baach unternommen zu haben, sie sei auf seinem Arbeitszettel nicht vermerkt. „Das Geschehen hat so nicht stattgefunden.“ Die Angeklagte sei nicht glaubhaft, sie habe Erinnerungslücken eingeräumt. Es sei nicht auszuschließen, dass sie in das Fahrzeug eines anderen Taxiunternehmens eingestiegen sei; schließlich seien mehrere davon in Winnenden ansässig. Zudem werde die Stadt auch noch von auswärtigen Unternehmen angefahren. Harsche Kritik übte er auch an der Ermittlungsarbeit der Polizei. Diese habe es ein halbes Jahr lang versäumt, die von dem Beschuldigten benannten Zeugen zu befragen.

Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro

Richter Fabian Lindner aber schloss sich der Argumentation der Staatsanwältin an. Das Leugnen des Angeklagten sei durch die Aussagen seiner damaligen Arbeitgeberin und der Geschädigten widerlegt. Die Fahrt habe so stattgefunden, wie von dieser ohne Belastungstendenz, konsistent und widerspruchsfrei geschildert. Der Anruf beim Taxiunternehmen sei im Handy des Freundes der Geschädigten protokolliert worden. „Welches Motiv sollte sie auch haben, die Fahrt zu erfinden?“, so der Richter. Die Kollegen des Fahrers hätten nicht vermocht, durch ihre „Gefälligkeitsaussagen zugunsten des Angeklagten“ die Schilderung zu entkräften. Somit sei das von ihm verkündete Urteil, eine Geldstrafe von 5000 Euro, sowohl tat- wie auch schuldangemessen. Binnen einer Woche besteht die Möglichkeit, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen.