Winnenden/Leutenbach.

Der Handball-Club (HC) Winnenden hat am Samstagfrüh nach einem Jahr Coronapause das 17. Grundschul-Handballturnier veranstaltet. Sechs Mannschaften mit rund 75 Kindern plus sie lautstark anfeuernde Eltern und Fans waren in die Alfred-Kärcher-Halle gekommen. Mit dabei waren in diesem Jahr die Mannschaften der Gemeinschaftsschule Leutenbach (zu der ja auch die Grundschule gehört), der Grundschulen Nellmersbach und Schelmenholz, der Stöckachschule