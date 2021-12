Vor 50 Jahren schenkte die Björn-Steiger-Stiftung jedem der damals elf Bundesländer einen Rettungswagen mit medizinischer Ausstattung. Dies sei die Initialzündung für den Aufbau des modernen Rettungsdiensts in Deutschland gewesen, schreibt Dr. Jens Kreutzfeldt in einer Pressemitteilung zu dem Jubiläum. Was heute selbstverständlich sei, sei damals noch Neuland gewesen: Notfallversorgung vom Unfallort bis in die Notaufnahme statt bloßem Transport ins nächste Krankenhaus.

Noch Mitte der